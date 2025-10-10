Los quioscos del parque de los Perdigones se destinan a un proyecto social de la Hermandad del Rocío de la Macarena

El parque de la Torre de los Perdigones, en la calle Resolana

El gobierno local ha aprobado este viernes la cesión de los quioscos del parque de la Torre de los Perdigones a un fin social. La junta de gobierno del equipo de José Luis Sanz ha declarado el interés general y social del Proyecto social para la concesión administrativa del uso de los quioscos del parque de los perdigones, presentado por Hermandad del Rocío de la Macarena, cuyo hermano mayor es Mario Niebla.

El Ayuntamiento de Sevilla ha accedido a la solicitud de esta Hermandad de otorgamiento de concesión demanial directa y gratuita, por plazo de 30 años, de los quioscos ubicados en el Parque Torre de los Perdigones.

Dicho proyecto está destinado a cubrir necesidades básicas y de integración social mediante los siguientes usos:

Almacén solidario de alimentos no perecederos y productos básicos.

de alimentos no perecederos y productos básicos. Centro formativo /aula polivalente para formación e idiomas.

/aula polivalente para formación e idiomas. Espacio para talleres de integración , acompañamiento psicológico a menores y familias y actividades socioculturales.

, acompañamiento psicológico a menores y familias y actividades socioculturales. Orientación laboral.

Espacio de convivencia vecinal

Servicios de refuerzo escolar para menores del barrio.

El proyecto carece de explotación económica, descansando su sostenibilidad en fondos propios, donaciones y trabajo del voluntariado. Además, el Ayuntamiento asegura que la entidad solicitante posee una trayectoria en el desarrollo de una labor social, dando respuesta a las necesidades y problemáticas sociales que afectan al barrio.