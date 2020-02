Los rectores andaluces recomiendan revisar hasta 236 títulos

Un informe elaborado por los rectores andaluces advierten de la necesidad de revisar hasta 236 títulos de Grado y Máster que se ofertan actualmente en el sistema universitario público andaluz por presentar desequilibrios entre la oferta y la demanda, el número de matriculados o por existir dudas sobre su viabilidad. Esto se traduce en el 26% del total de la oferta actual.

De estos 236 títulos universitarios destacan 84 que precisan un estudio en profundidad al presentar anomalías en todos los indicadores analizados: demanda, matrícula y viabilidad.

Este documento responde a un primer análisis sobre el mapa de titulaciones del Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) elaborado por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) cuando ésta estaba presidida por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro. Este análisis se centra en los datos de los cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

El objetivo de este informe es servir de punto de partida para el futuro catálogo de titulaciones que elaborará la Junta de Andalucía, reflexionar sobre aspectos estratégicos y responder a las numerosas criticas sobre posibles duplicidades en los títulos y si es adecuado o no el número total de universidades y centros universitarios.

La crisis económica y el incremento de títulos similares obligan a una revisión profunda del grado de Ingeniería Civil, con una baja demanda

El sistema universitario público andaluz oferta 118 Grados (más 133 si se suman los de los centros adscritos), lo que supone un total de 379 titulaciones entre todas las universidades andaluzas (a los que hay que sumar 34 más si se cuentan los centros adscritos). La rama de Ingeniería y Arquitectura es la que ofrece el mayor número de grados y la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que oferta un mayor número de titulaciones por universidad.

Según el análisis de la AUPA, "la demanda es superior a la oferta en el 78% de las universidades y la relación matrícula-oferta muestra unos resultados globalmente positivos". En particular, cuatro universidades alcanzan un valor por encima del 95% de la oferta: la Universidad Pablo de Olavide (101%), la Universidad de Málaga (100%), Universidad de Sevilla (98%) y Universidad de Granada (97%). Sólo en las universidades de Huelva y Jaén, la demanda es más baja que la oferta.

Las ramas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas presentan un déficit en la oferta al ser ésta inferior a la demanda social, especialmente en el caso de Ciencias de la Salud. Sin embargo, se aprecia un exceso de oferta en la rama de Ingeniería y Arquitectura.

Las universidades de Jaén (UJA), Huelva (UHU) y Cádiz (UCA) son las que presentan más anomalías en sus títulos de Grado, la mayoría de la rama de Ingeniería y Arquitectura. En el caso de la UCA, se suma también anomalías importantes en algunos títulos de la rama de Artes y Humanidades.

En el caso particular de las dos universidades públicas de Sevilla, la Hispalense cuenta con tres Grados en la cuerda floja: Estudios Árabes e Islámicos, Filología Clásica y el Grado en Edificación. En los dos primeros casos, la demanda social es muy inferior a la oferta, y en el último, el problema está que tanto la demanda como las matriculaciones son inferiores a la oferta.

En la Universidad Pablo de Olavide (UPO) destacan dos títulos en una situación inestable: el Grado de Humanidades, en el que se pone en duda su viabilidad; y el Grado de Geografía e Historia, que tiene un exceso de oferta con respecto a la demanda existente.

La AUPA detecta de forma común en todas las universidades un déficit en la tasa de demanda en los grados de Ciencias Ambientales. "La falta de definición profesional de estos títulos y su especialización" podría explicar esta situación, según detalla el informe.

También recomienda revisar de manera especial los grados de Ingeniería Civil que se ofertan en cinco de las nueve universidades (UJA, UCO, UCA, UGR y US). La sectorial académica apunta que la baja demanda en algunas de estas universidades puede estar relacionada, por un lado, a un incremento de la oferta de títulos en "muchos centros universitarios", lo que ha generado que la demanda se redistribuya. Y, por otro, al descenso de la oferta laboral y la demanda de egresados como consecuencia de una década de crisis económica, especialmente sensible en el sector de la construcción y la obra pública.

"Esto hace necesario plantear si esta polarización ha sido una buena estrategia o si, por el contrario, una mayor concentración espacial de este título podría ayudar a orientar las tasas de demanda y matriculación", detalla la AUPA.

De los 19 títulos de los centros adscritos propuestos para revisión, 10 son de la US y 4 de la UPO

Este análisis, además, llama la atención sobre los títulos de Ciencias de la Salud pero a la inversa, ya que la oferta de plazas es "claramente inferior a la demanda" y sugiere aumentar el número de plazas ofertadas a los estudiantes de nuevo ingreso "replicando titulaciones en el sistema" o "aumentando los grupos en algunos grados".

"Sin embargo, este posible aumento de plazas debería ir precedido y orientado a partir de estudios de inserción laboral y de una prospectiva de la demanda de egresados en este campo en las próximas dos décadas. También sería importante tomar en consideración las consecuencias desde el punto de vista de la contratación que esto podría tener", apuntan los rectores andaluces.

Con respecto a los grados impartidos en centros adscritos, la AUPA pone el foco en las dos universidades públicas sevillanas. En total, en los centros adscritos de toda Andalucía se imparten 15 grados distintos (34 titulaciones en total). El 93% de estos títulos pertenecen a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Universidad de Sevilla tiene la oferta de títulos más amplia (10).

De todos los títulos ofertados (34), la AUPA recomienda revisar 19, 10 de los cuales son de la Universidad de Sevilla y 4 de la UPO. De todos ellos, los que presentan una situación más crítica son los grados en Comunicación de CEU San Isidoro (UPO); Finanzas y Contabilidad de CEU Francisco Maldonado (US); Relaciones Laborales y Recursos Humanos, también de CEU Francisco Maldonado (US); y el grado de Turismo de EUSA (US).

Por último, en lo que se refiere a los másteres, la oferta de este tipo de títulos es el doble de la de los grados, pero el número de plazas ofertadas es aproximadamente la mitad a la de los grados. En total hay 381 posgrados diferentes, que se traduce en 500 títulos distribuidos por todas las universidades andaluzas.

La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es una vez más, y con diferencia, donde más títulos se ofertan y la demanda constituye el 60% de la global.

La AUPA aconseja revisar hasta 140 títulos, la mayoría de ellos en la Universidad de Huelva (21), Málaga (17) y Jaén (17). En la Universidad de Sevilla destacan 11 títulos con indicadores anómalos, entre ellos el máster de Física Nuclear, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Química. En el caso de la UPO son cuatro: el máster en Sociedad Administración y Política, Asesoría Jurídica en Empresas, Agroecología y Relaciones Internacionales, de reciente implantación.