La reprobación del PSOE a Manuel Alés por "manifiesta parcialidad" no sale adelante

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla desestimó este jueves la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista para censurar al presidente del órgano, Manuel Alés. La moción, que acusaba a Alés de "manifiesta parcialidad", fue tumbada con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, manifestó ante los medios de comunicación que Alés empleó "argumentos ridículos" para denegar la comparecencia del alcalde, José Luis Sanz, en el Pleno, en relación con las inundaciones ocurridas el 29 de octubre. Muñoz calificó la situación como "una falta de respeto no al Grupo Socialista, que también, sino a los sevillanos y a las sevillanas".

En este sentido, Muñoz apuntó que, a lo largo de su mandato al frente de la presidencia del Pleno, Alés ha "ejercido parcialidad" de manera reiterada. Como ejemplos, citó "insultos" proferidos desde la bancada del Partido Popular hacia la socialista, así como la difusión de vídeos "cuando no podían porque está prohibido por el reglamento". Además, denunció que "se está dejando también sin contestar muchas de las preguntas que en la Comisión de Control".

La iniciativa socialista no solo buscaba la reprobación, sino que también "instaba" al regidor a anular la resolución que delega en Alés la convocatoria y la Presidencia del Pleno, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sevilla y la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno.