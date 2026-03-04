El rey Felipe VI visita Sevilla y Dos Hermanas este miércoles

El rey Felipe VI tiene previsto realizar este miércoles, 4 de marzo, una agenda oficial en la provincia de Sevilla que incluye tres actos principales. El monarca visitará el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla y, por la tarde, inaugurará en la capital hispalense la exposición 'Cayetana. Grande de España', dedicada al centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba.

La jornada comenzará a las 11.15 horas en el Consistorio nazareno, donde Felipe VI será recibido por el alcalde Francisco Rodríguez. Durante la visita institucional, el Rey procederá a firmar el Libro de Honor de la Ciudad. El regidor ha calificado de "honor" este encuentro y ha asegurado que "los nazarenos agradecemos este gesto del Rey con nuestro municipio, en el que se sentirá como un vecino más". Rodríguez ha subrayado que la cita supone un "reconocimiento" al "crecimiento ordenado y sostenible" que Dos Hermanas ha experimentado en los últimos años, destacando además la "especial vinculación" entre la ciudad y la Casa Real.

Reconocimiento al movimiento asociativo de Aspace

A las 11.45 horas, el monarca realizará un recorrido por las instalaciones del centro Aspace, con el objetivo de "visibilizar el trabajo de las personas con parálisis cerebral y mostrar el compromiso y apoyo de las instituciones españolas para favorecer la participación social de las todas las personas que integran este colectivo", según ha indicado la propia asociación.

Para la agrupación, esta visita representa "un reconocimiento al trabajo que este movimiento asociativo desarrolla diariamente en favor de los procesos de fomento de la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad". Durante el recorrido, los usuarios del centro tendrán la oportunidad de explicar al Rey las distintas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones, desde labores de estimulación hasta los talleres de trabajo grupal, pasando por el huerto adaptado o las actividades deportivas.

Inauguración de la muestra sobre la Duquesa de Alba

Ya en horario vespertino y de regreso a la capital sevillana, Felipe VI inaugurará a las 16.30 horas la exposición 'Cayetana. Grande de España' en el Palacio de Las Dueñas. La muestra ha sido promovida por la Fundación Casa de Alba con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart.

La exposición, según ha remarcado la Fundación en un comunicado, es fruto de tres años de investigación. Ha sido comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba. La muestra contiene una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal. Concretamente, se estructurará en cinco bloques temáticos que abordarán su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, así como su faceta como coleccionista y pintora.