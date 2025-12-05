Roban a un estudiante en la estación de Santa Justa y advierte: "Entrad siempre por la puerta principal"

David Rodríguez, estudiante gaditano de la Universidad de Sevilla, ha denunciado en redes sociales el robo de su mochila por parte de dos individuos en la Estación de Santa Justa. El testimonio del joven, que realiza diariamente el trayecto ferroviario entre Cádiz y la capital hispalense, se ha hecho viral en las últimas horas tras poner de manifiesto la falta de seguridad de la terminal: "Nunca pensé que llegaría a hacer este vídeo".

"Si creía que me tuviera que ocurrir algo así en algún momento de mi vida, era dentro de mucho tiempo, y no ahora, en una ciudad nueva para mí por motivos de estudio y sin nadie a quien acudir", se lamenta el joven. "Dependo de un tren y me vi en medio de un robo. No tenía dónde quedarme en Sevilla", añade. El robo tuvo lugar el pasado miércoles 3 de diciembre alrededor de las 20:40 horas, cuando estos dos individuos le sustrajeron una mochila de color negro que contenía apuntes de la universidad, dos libros y un ordenador portátil Mac.

"Me han hecho bastante daño tanto en lo emocional como en lo material", asegura, ya que uno de los libros pertenece a su abuelo y tiene un gran valor sentimental. Al parecer, su denuncia ha puesto de manifiesto otras experiencias de robos "con el mismo modus operandi" y en la misma zona de la estación ferroviaria. "En las cámaras de la estación se ve cómo me roban la maleta", puntualiza.

"Las escaleras laterales están a la intemperie y no hay seguridad"

En concreto, el estudiante lanza una advertencia al resto de viajeros que realizan viajes entre Cádiz y Sevilla. "Las escaleras laterales de la estación están a la intemperie y no hay seguridad", señala. El joven evidencia que, si bien la parte frontal de Santa Justa está concurrida gracias a las paradas de taxi y autobús, las zonas laterales están "muy desoladas y desprotegidas" y, además, carecen de alumbrado.

El joven insta a extremar las precauciones, especialmente en esta época del año en la que oscurece pronto, y aconseja: "Entrad siempre por la puerta principal, detrás de la parada del C1 que va a La Cartuja".