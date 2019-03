Actividades culturales en Sevilla el último fin de semana de marzo

Marzo finaliza con la agenda de actividades culturales de Sevilla repleta. Conciertos, como el de Alfred García o Rocío Márquez, y piezas teatrales, como Copenhague o la despedida de Tricicle, son algunas de las propuestas culturales de las que se puede disfrutar del 28 al 31 de marzo en la ciudad.

Tricicle se despide de las tablas en el Lope de Vega

El Teatro Lope de Vega se convierte en el próximo escenario al que se sube el mítico trío de cómicos catalán Tricicle. La tablas del Lope de Vega se convierten, desde el 28 de marzo hasta el 7 de abril, en el escenario en el que los cómicos presentan Hits, una obra que recoge lo mejor de sus 40 años como grupo.

Para celebrar su retirada y sus 40 años en el panorama cultural, el trío ha decidido incluir en este espectáculo los mejores sketches de su carrera, que han sido escogidos por votación entre sus seguidores a través de Facebook y de la propia web de la formación cómica. Hits, acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente, reúne doce sketches reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso respiratorio. La obra se representa los días 27, 28 y 29 de marzo y 3, 4, 5 de abril a las 20:30, y los días 30 y 31 de marzo y 6 de abril a las 19:30.3 Más Entradas de 10 a 35 euros en entradas.janto.es.

Rocío Márquez lleva sus alternativas al Maestranza

Este jueves a las 20:00 hay un concierto de Rocío Márquez en el Teatro de la Maestranza. Se trata de un recital en el que la cantaora onubense presenta su nuevo espectáculo, Alternativas. La cantaora Rocío Márquez se ha convertido en una figura destacada del nuevo flamenco, al que aporta una curiosidad musical que la lleva a implicarse en universos sonoros tan dispares como los de la pianista Rosa Torres-Pardo, el cantautor Jorge Drexler o el violagambista Fahmi Alqhai, sin dejar por ello de sonar profundamente flamenca.

Ahora, y acompañada por un septeto –percusión, saxos, guitarras– y una bailaora, Rocío Márquez presenta Alternativas, un espectáculo ideado expresamente para el Teatro de la Maestranza que, a manera de tríptico musical, recorre diversas posibilidades tímbricas y conceptuales, sin abandonar el pilar de la tradición. Entradas entre 26 y 40 euros en generaltickets.com.

Alfred García presenta disco en la Sala Custom

Este sábado a las 20:00 hay un concierto de Alfred García en la Sala Custom. La actuación del artista barcelonés, conocido por su participación en Operación Triunfo, forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio, 1016. El precio de las entradas es de 28 euros en emotionaltickets.es. C/ Metalurgia, 25.

Última función de 'Il trovatore' en el Maestranza

Este viernes a las 20:30 se representa la última función Il trovatore en el Teatro de la Maestranza. Se trata de una ópera en cuatro actos compuesta por Giuseppe Verdi y estrenada en Roma en el año 1853. El montaje actual es una producción de Teatro Verdi de Trieste, con dirección de escena de Stefano Vizioli. Pedro Halffter dirige a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza y un reparto encabezado por Angela Meade. De 46 a 125 euros.

'Copenhague', en el Teatro Central

Este viernes y este sábado a las 21:00 están programadas representaciones del espectáculo teatral Copenhague en la sala A del Teatro Central. Se trata de una obra del escritor y dramaturgo británico Michael Frayn, traducida por Alicia Macías y adaptada y dirigida por Claudio Tolcachir. El reparto está compuesto por los actores Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.

Copenhague narra el encuentro que tuvo lugar en 1941 en la capital de Dinamarca, ocupada por las tropas nazis, entre el científico danés Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg, representante de los estamentos nazis. El resultado de ese encuentro nunca se difundió y los temas sobre los que conversaron ambos científicos resultaron un gran interrogante para ciertos sectores científicos y también políticos, dado que se supone que Heisenberg estaba trabajando para construir una bomba atómica. Entradas a 25 euros en tickets.janto.es.

Nueva edición del festival Big Bang

Sevilla acoge por cuarta edición consecutiva el festival Big Bang desde este viernes hasta este sábado. Se trata de una propuesta alejada de convencionalismos gracias a la cual los más pequeños tienen la oportunidad de experimentar, jugar y vivir la música de una forma divertida y diferente. En Big Bang la música se convierte en una experiencia sensorial y multidisciplinar, con una programación muy ecléctica, pero siempre bajo el denominador común de la cercanía y la interactividad como premisas fundamentales.

Big Bang arranca con la compañía belga Zonzo, promotora internacional del festival y que presenta en el Teatro Alameda su propuesta 3ACH Una escalera al cielo. El teatro será también sede de los Music Rooms, dos propuestas de pequeño formato, de carácter íntimo y singular, que tendrán lugar en dos ubicaciones no convencionales dentro del propio espacio, y que están a cargo de sendos dúos sevillanos: Montjüic y Clowning Calaveras. Además, el Teatro Alameda acoge el NOMAD, un proyecto Big Bang que posibilita un intercambio cultural activo entre artistas extranjeros y jóvenes músicos locales. En esta edición colaboran la formación musical hispano-belga Insitu y alumnos de Artia School.

La programación tomará la calle de la mano de la compañía francesa de Le Snob, que este año regresan con dos pasacalles. El Espacio Santa Clara, por su parte, acoge un concierto del guitarrista Raúl Cantizano, un taller de composición musical con ordenadores, y la muestra interactiva de los talleres de Antropoloops, realizados por alumnos de colegio San José Obrero. Localidades en entradas.janto.es.

Concierto narrado en el Hospital de la Caridad

Este viernes a las 20:00 está programada la celebración del Concierto Narrado: Las siete palabras de Haydn en el Hospital de la Caridad (C/ Temprado, 3). Se trata de un recital en el que el cuarteto Carmen Veneris interpreta los Cuartetos de cuerda Opus 51, Las siete últimas palabras de Cristo, de Haydn, en la iglesia que estará iluminada con siete cirios. El narrador relacionará las palabras de Cristo con las obras de arte del templo. Está organizado por Engranajes Culturales. 15 euros en ticketea.com.

Una pieza de danza y las últimas horas de Stefan Zweig

Este jueves a las 20:30 se representa en La Fundición el espectáculo de danza Cortejo. Baldo Ruiz es el autor del texto, la dramaturgia, creador de la coreografía y director de la pieza, además de intérprete junto a Paloma Calderón. El montaje es una producción de la compañía Baldo Ruiz y Paloma Calderón. Además, hasta este domingo (20:30) continúa en cartel Una hora en la vida de Stefan Zweig, la obra inspirada en las últimas horas de vida Stefan Zweig, escrita por Antonio Tabares y dirigida por Sergi Belbel. Entradas a 14 euros en fundiciondesevilla.es.

Rubén Pozo y Liches, en la Sala X

Este jueves a las 21:30 ofrecen un concierto Rubén Pozo (ex miembro de Pereza)y Lichis (ex componente de La Cabra Mecánica). Se trata de un concierto de la gira conjunta titulada Mesa para dos. Entradas a 14 euros en ticketea.com. C/ José Díaz, 7.

La banda Flanagan presenta disco Malandar

Este jueves a las 23:00 hay un concierto de la banda Flanagan. La actuación del grupo formado en el año 2006 por Vic Plana (voz y guitarra) y Julián Pato (guitarra) es parte de la gira Eclipse 2019. La formación acaba de publicar su nuevo single, Gambia. Entradas a 12 euros en codetickets.com. C/ Torneo, 43.

Teatro reivindicativo en TNT

Dentro del ciclo de teatro Ni una menos, este sábado (12:00 y 17:00) y este domingo (12:00) se representa Colores, de Susana Almahano. Entradas 8 euros, infantil 5 euros, en atalaya-tnt.com. Además, este domingo a las 19:00 se representa Mujeres de cine, de Laura de los Ángeles y Cheché Álvarez Entradas 11 euros en atalaya-tnt.com. Avenida Parque de Despeñaperros, 1.

'El perro fiel', en la Sala Cero

Desde este jueves hasta el domingo se representa la obra teatral El perro fiel. Se trata de una comedia con dramaturgia de Julio Fraga Contreras y dirección de Verónica Rodríguez. Está interpretada en solitario por Julio Fraga Contreras. El espectáculo ha sido producido por la compañía sevillana J. F. Producciones. Entradas a 14 euros en patronbase.com. C/ Sol, 5.

'Poncio Pilato', en el Antiquarium

Este espacio acoge representaciones de la obra de teatro Poncio Pilato, que continuará hasta el 7 de abril. Está dirigida por José Luis Losa, autor del texto con Isaac García y Fernando Fabiani, quién encabeza el reparto en el papel de Poncio Pilato. El espectáculo está producido por la compañía sevillana Edeteatro. Viernes y domingos a las 20:30, sábados a las 20:30 y 22:15. Entradas a 10 euros en entradas.janto.es.

'En Sevilla hay que morí', en La Imperdible

Este espacio acoge representaciones del montaje teatral En Sevilla hay que morí. La comedia, inspirada en las figuras de las santas patronas de Sevilla, está escrita e interpretada por los actores Eba Rubio (Santa Rufina) y David Sigüenza (Santa Justa) y se trata del primer espectáculo producido por la compañía Lapava Teatro. Viernes y sábados a las 21:00, domingos a las 20:00. Entradas a 12 euros en entradium.com. Plaza del Duque.