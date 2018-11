Juanito Makandé presenta su nuevo disco este sábado en el Auditorio

Este sábado a las 19:00 está en concierto en el Auditorio Rocío Jurado Juanito Makandé. En la actuación presenta su nueva grabación de estudio, El habitante de la tarde roja, con la participación de artistas invitados.

Se trata del quinto álbum que publica en solitario y salió a la venta a finales del pasado mes. El músico gaditano, nacido en La Línea de la Concepción, comenzó su carrera en solitario en 2006, aunque el año pasado estuvo de gira con el grupo Estricnina formado junto con El Canijo de Jerez.

Reincidente en las formas y en los lugares comunes, de los que sus seguidores también han podido disfrutar más allá de sus canciones en su poemario El aire que suspira entre las flores. En este trabajo vuelven los cuchillos, las tormentas, los astros y los pájaros, una simbología muy suya, y esas confesiones a flor de piel que tanto y tanto público han tomado ya suyas. Juanito sigue cantando al amor (y al miedo a enamorarse), a la soledad que "ahora me enseña y no me mata", a la vida al fin y al cabo, "que es una broma muy seria".

Pero ahora hay tanta experiencia tras sus versos que uno puede sentir su autenticidad más que nunca. Este trabajo, en palabras del propio Makandé, "se mueve entre el canalleo y la elegancia y es el resultado de las mejores ideas de dos años a esta parte, tiempo en el que nunca ha dejado de componer".

