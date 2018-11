Luis Gordillo, en la Galería Rafael Ortiz

La Galería Rafael Ortiz acaba de inaugurar la exposición Gordillo insiste (aún), de Luis Gordillo. Ésta puede verse hasta el 11 de enero.

Los dibujos de Gordillo contribuyen a aligerar la carga que le sobreviene cuando aborda los cuadros, de factura mucho más lenta y sopesada, en la que se impone un proceso de reflexión con mediaciones de diverso género, llegando a una presentación casi inconmensurable. En el plano del dibujo destaca la heterogeneidad de los elementos que lo integran. Diversidad en la naturaleza de las imágenes y diversidad de procedimientos empleados.

Desde los varios signos lineales a los asuntos clara o vagamente antropomórficos o a las formas embrionarias donde el óvalo se presenta como figura premonitoria de explosiones contenidas, todo revela una dinámica que en ocasiones se vale del collage con el propósito de otorgar un relieve físico, casi objetual, al ligero soporte. A propósito de la obra Abstracción objetual, lienzo que encabeza esta exposición, Luis Gordillo ha escrito: "No me siento un pintor abstracto, a pesar del cliché teórico que se ha extendido de que lo soy. En primer lugar porque empleo a menudo imágenes claramente figurativas. Y en segundo lugar, incluso cuando no aparecen, siento que las formas que empleo, las tensiones que organizo entre ellas, los ambientes que aparecen, son como objetos de la realidad o de laboratorio o transformados por la velocidad".

El horario de visita es de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00, sábados de 10:00 a 13:30. C/ Mármoles, 12