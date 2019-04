Planes culturales en Sevilla: De Leo Bassi y Jan Fabre al 'El Lazarillo de Tormes'

Comienza el mes de abril y con él llega a Sevilla una amplia y diversa programación cultural. Espectáculos como El Lazarillo de Tormes, en la Sala Cero, Yo, Mussolini, de Leo Bassi, el concierto de Carlos Rivera o la nueva propuesta que Jan Fabre lleva al Teatro Central forman parte de la programación cultural de la ciudad del 4 al 7 de abril. Aunque no son los únicos conciertos y representaciones teatrales de este fin de semana.

'El Lazarillo de Tormes', en la Sala Cero

El Lazarillo de Tormes llega este viernes a Sala Cero Teatro, interpretado por Antonio Campos (Candidato XXII Premios Max a Mejor Actor Protagonista), acompañado con la guitarra cómplice de José Luis Montón. La pieza permanece en cartel el 5, 6 y 7 de abril (viernes 19:30, sábado 19:30 y 21:30 y domingo 19:30). Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo de Tormes que se representa a través de Antonio Campos, escenificando la clase baja y vagabunda de una época. Entradas entre a 14 euros en patronbase.com.

Carlos Rivera presenta disco en Fibes

Este sábado a las 21:30 estará en concierto Carlos Rivera en Fibes. Se trata de una actuación de la gira Guerra 2019, en la que el cantante mexicano presenta su nuevo trabajo discográfico, Guerra. En este álbum, compuesto por once temas y un bonus track, Recuérdame, (tema principal de la película de Disney/Pixar CocoI), Carlos Rivera cuenta los momentos decisivos de su vida, lo más íntimo de sus sentimientos, lo más determinante de sus decisiones, pero, sobre todo, lo más emocionante de sus sueños. Entradas 28,50 y 60,90 euros en fibestickets.es.

El Mussolino de Leo Bassi en el Centro TNT

Este fin de semana Leo Bassi llega al Teatro TNT con el estreno mundial de su último espectáculo Yo, Mussolini, donde propone superar los tabúes políticos y mostrar la fragilidad del pensamiento fascista.

El espectáculo nace del auge en todo el mundo de la vieja ideología fascista, que supone un desafío directo a la gente que ha luchado desde siempre por una vida más solidaria y humanista. Se trata de una pieza provocadora y divertida, pensada para generar optimismo. El mensaje de Yo, Mussolini es que el fascismo crece por el miedo que genera y que el mejor antídoto contra el miedo es el sentido del humor. Entradas a 14 euros en atalaya-tnt.com. 21:00.

La formación Aba Taano, en la Fundación Cajasol

Los ugandeses Aba Taano visitan este jueves (21:00, 12 euros) el ciclo Cita con las músicas, en la Fundación Cajasol, para protagonizar La noche del góspel y del canto africano. El quinteto, compuesto por Nabbaale Harriet (mezzo), Kimeze Joshua (baritono), Kamoga Morris (bajo), Mayanja Louis (bajo) y Ssenteza Derrick (bajo y director), promete cautivar al público con su virtuosismo vocal y con una propuesta escénica tan movida como emocionante, según los responsables de Cita con las músicas, que creen que en Aba Taano "se unen el humor, la alegría y el dinamismo".

Música de cámara en el Maestranza

Este jueves a las 20:00 la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza acoge un concierto del coro masculino de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza. El coro, en formación de música de cámara, con su director titular, Íñigo Sampil, interpreta obras de los compositores Felix Mendelssohn y Franz Schubert. El precio de las entradas es de 20 euros, disponibles en generaltickets.com. Paseo Cristóbal Colón, 22.

La compañía La Tristura lleva 'Future Lovers' al Central

Este viernes y este sábado a las 21:00 se representa el espectáculo teatral Future Lovers en la sala A del Teatro Central. Se trata de una obra creada por Celso Giménez, con la asesoría de Itsaso Arana y Violeta Gil, gracias al apoyo del Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del Inaem. Está interpretada por Pablo Díaz, Manuel Egozkue, Gonzalo Herrero, Itziar Manero, Siro Ouro y Sara Toledo. El montaje está producido por los Teatros del Canal, la Comunidad de Madrid y la compañía La Tristura. Entradas a 20 euros en tickets.janto.es.

La nueva propuesta de Jan Fabre en el Central

Este sábado y este domingo a las 20:00 hay programadas representaciones del espectáculo de danza contemporánea The generosity of Dorcas en la sala B del Teatro Central. Se trata de una coreografía para un bailarín de Jan Fabre, autor también del concepto, la dirección, la escenografía y el vestuario con dramaturgia de Miet Martens. Está interpretada por Matteo Sedda. El montaje ha sido producido por la compañía belga Troubleyn-Jan Fabre. Entradas a 20 euros en tickets.janto.es.

Las Hermanas Gestring, en la Sala La Fundición

Este viernes y este sábado a las 20:30 hay representaciones del montaje de danza contemporánea A muerte en la sala La Fundición. Se trata de una creación de la compañía Hermanas Gestring (formada por Greta García y Laura Morales) con David Climent, responsables de la coreografía y dirección del espectáculo. Está interpretada por Greta García y Laura Morales. El espectáculo producido por Hermanas Gestring fue estrenado en noviembre en el Teatro Central de Sevilla. Entradas a 12 euros en fundiciondesevilla.es. 20:30.

Arranca la séptima edición de Sevilla Swing

Desde este jueves hasta este domingo se desarrollan las actividades de la séptima edición del Festival Sevilla Swing! en distintos espacios de la ciudad y en el Parque de la Cultura de Gines. Habrá dos conciertos en el Teatro Alameda, que están protagonizados por Samson Schmitt y The Meeting (este viernes) y Kind Of Dukish y Albanie Falletta & The International All Stars (este sábado). También se celebrarán actividades en El Coco Verde (el mercadillo vintage Sevilla Swing Market, conciertos y más) y por las noches las Sevilla Swing Party en la Sala Holiday.

Viva Suecia presenta disco en la Sala Custom

Este viernes a las 21:00 se celebrará el concierto de la banda Viva Suecia en la Sala Custom. La actuación del grupo murciano, ganador del premio al Mejor Artista Español de la MTV Europa, forma parte de la gira de presentación del disco Otros principios fundamentales. Entradas a 15 euros en ticketea.com.

Primer Encuentro de la Comedia de Viento Sur

El Teatro Viento Sur celebra este sábado, de 10:30 a 19:30, el Primer Encuentro de Comedia del Arte en Sevilla. Con entrada libre, el cuencuentro cuenta con actividades en varias zonas de Sevilla, desde conferencias, representaciones teatrales, talleres de construcción de máscaras, muestra de comedia del arte por los alumnos de Viento Sur, hasta comida italiana, espectáculo master class y coloquio. Más información en www.vientosurteatro.com.