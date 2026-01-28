Sanz mantiene la privatización de la limpieza en los colegios de Sevilla pese a las amenazas sindicales

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha rechazado categóricamente retirar su propuesta de externalización de la limpieza de los colegios públicos de la ciudad, pese a las advertencias lanzadas el lunes pasado por el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, quien amenazó con una "primavera caliente" si el regidor no daba marcha atrás en su planteamiento. Lejos de ceder ante la presión, el regidor ha defendido esta mañana su proyecto de reorganización del servicio municipal: "La propuesta no se va a retirar. Tenemos que seguir hablando con los sindicatos y con el comité de empresa".

El primer edil ha recordado que los sindicatos tienen "todo el derecho a protestar" y a "reclamar sus condiciones laborales", aunque ha manifestado su "perplejidad" ante la postura sindical y ha argumentado que la propuesta municipal no contempla ningún recorte de plantilla ni merma en las condiciones del personal.

El plan diseñado por el equipo de gobierno afecta a un total de 242 edificios municipales adicionales a los 108 centros escolares, sumando así 350 inmuebles en toda la ciudad que verían modificado su sistema de limpieza y mantenimiento. El alcalde ha mencionado las dependencias de bomberos y policiales como ejemplos de inmuebles que formarían parte de este nuevo modelo de gestión de la limpieza, además de otras muchas dependencias administrativas del Consistorio, repartidas por la ciudad.

"Estamos hablando de la reorganización de un servicio, de seguir incrementando el empleo público, de mantener el que hay y de mejorar la limpieza, no solo de los 108 centros educativos, sino de los 242 edificios municipales restantes", ha indicado el regidor, quien ha destacado que su propuesta contempla un incremento significativo del empleo público municipal en 106 nuevos peones de limpieza que se incorporarían a la plantilla actual.

Ante este escenario de tensión con los representantes sindicales, el primer edil ha realizado un llamamiento explícito a la "responsabilidad" del comité de Empresa y de las organizaciones sindicales municipales.