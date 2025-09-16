Sanz vuelve a defender la celebración de Icónica en la Plaza de España

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a defender la celebración del festival Icónica en la Plaza de España. A preguntas de los periodistas tras presentar la apertura a las visitas de la cripta arqueológica del Patio de Banderas, Sanz ha aseverado que se está estudiando la situación: "Estamos viendo de qué forma es posible que se mantenga Icónica, un festival que se ha consolidado, que es un referente en festivales europeos, que se celebra en un espacio único en el mundo, como hacen otras muchas capitales con sus espacios, que los aprovechan para el disfrute de sus propios vecinos".

En este sentido, Sanz ha insistido en que son los sevillanos los que disfrutan mayoritariamente de la celebración de Icónica en la Plaza de España: "De los 277.000 visitantes que ha tenido este año, más del 70% eran vecinos de Sevilla que han disfrutado de un festival que se ha consolidado y de un espacio único en la ciudad".

El alcalde ha concluido asegurando que esperará a los informes jurídicos correspondientes para tomar una decisión definitiva: "Cuando tengamos esa fórmula que permita que Icónica pueda seguir en la Plaza de España, la contaremos sin ningún problema, con toda la transparencia del mundo. Son informes jurídicos que se han pedido a diferentes despachos de abogados, incluso a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y estamos esperando que nos los hagan llegar".