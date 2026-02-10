Sevilla se consolida como epicentro de la seguridad laboral internacional

El III Congreso Internacional IPtech Andalucía ha consolidado a Sevilla como referente mundial en prevención de riesgos laborales tras reunir a 100 expertos nacionales e internacionales los días 5 y 6 de febrero en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la capital andaluza. El encuentro, desarrollado bajo el lema 'Innovar, influir, inspirar', ha congregado a profesionales de la prevención, responsables de recursos humanos y directivos empresariales para abordar los desafíos actuales del sector.

La digitalización y el bienestar emocional están transformando radicalmente los entornos laborales, convirtiendo este congreso en una cita ineludible para el sector de la Seguridad y Salud Laboral (SSL). El evento ha servido para articular un nuevo lenguaje de la prevención más humano, colaborativo y adaptado a los retos tecnológicos contemporáneos, oficializando su carácter como comunidad preventiva autogestionada y solidaria.

Esta tercera edición marca un punto de inflexión al posicionarse como foro independiente y neutral donde la competencia técnica de los ponentes ha permitido profundizar en soluciones reales. El congreso ha contado con el respaldo de instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y la Universidad hispalense, reafirmando el compromiso colectivo para reducir la siniestralidad laboral a nivel global.

Debate sobre inteligencia artificial y prevención de riesgos

Durante las dos jornadas del congreso, 30 ponentes y conferenciantes han participado en mesas de debate sobre los pilares fundamentales que transforman la profesión. El bloque dedicado a la inteligencia artificial ha examinado los retos éticos y las oportunidades de esta tecnología para anticipar riesgos y optimizar la gestión de la seguridad, situando siempre la tecnología al servicio de las personas.

Las estrategias de comunicación y el uso de redes profesionales se han analizado como herramientas críticas para difundir una cultura preventiva eficaz. Asimismo, la realidad cotidiana del técnico de prevención y los retos psicosociales han ocupado un lugar central, visibilizando la necesidad de mayores recursos y reconocimiento para estos profesionales.

Sectores especiales y colaboración público-privada

Expertos de los sectores aeronáutico, sanitario, minero y de renovables han compartido soluciones para entornos de alta complejidad. La colaboración público-privada se ha destacado como el motor de los proyectos de innovación más exitosos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de Naciones Unidas sobre alianzas para lograr objetivos.

El encuentro ha contado con la colaboración de entidades como IPTechnology, Base Protection, Pertesa, Asepeyo, Indra, Minsait, el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias de Trabajo, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas y la Fundación Laboral de la Construcción, entre otras organizaciones del sector.

España lidera la siniestralidad laboral en Europa

Javier Puentes, CEO de IPTechnology, ha afirmado que "la prevención ya no se trata sólo de cascos y botas de seguridad; el nuevo reto es la salud integral del trabajador en un mundo hiperconectado y minimizar el número y el impacto de la siniestralidad laboral". Según el directivo, "este encuentro es el punto de partida para las nuevas normativas y protocolos que veremos en las empresas en la próxima década".

España encabeza la tasa de incapacidad temporal y siniestralidad en Europa, con costes superiores a otros países de la Unión Europea con mayor inversión en salud laboral. Los accidentes mortales crecieron más de un 9% en 2024, y se estima entre el 7% y el 10% las muertes asociadas al mal uso o a la falta de uso de los equipos de protección individual (EPIs).

Los accidentes vinculados al trabajo alcanzan los 650.000 al año en España, 90.000 de ellos (14%) in itinere, con un total de víctimas mortales por accidente laboral o enfermedad profesional que roza las 700 anuales. El impacto sobre el PIB de los accidentes laborales en España se estima en más del 5%, mientras que 1 euro de inversión en EPIs adecuados tiene un retorno de 3 euros por la reducción de accidentes y bajas laborales.

Red internacional de capitales de la prevención

Puentes ha señalado la necesidad de "equilibrar la innovación y las normativas con soluciones que verdaderamente sean útiles, impliquen de forma real a empresas e instituciones y refuercen el papel del profesional de la prevención". El directivo ha calificado las cifras de siniestralidad como "escalofriantes" y ha destacado la urgencia de implementar medidas efectivas para frenar esta tendencia.

Los Encuentros Internacionales IPtech son puntos de encuentro neutrales, anuales en España y bianuales en otros países, donde dar a conocer nuevas tecnologías y técnicas innovadoras, promover procedimientos, estándares y herramientas no excluyentes, y buscar su generalización para la reducción de la siniestralidad laboral.

Para 2026, además del congreso en Sevilla, hay previsto otro congreso mundial en San Salvador (El Salvador, del 14 al 16 de octubre) para fomentar entre profesionales la colaboración y el intercambio de información, conocimientos y experiencias. Los eventos sitúan a la capital andaluza como referencia mundial de los avances en prevención de riesgos laborales, fomentando la creación de una red de capitales de la prevención iniciada con el hermanamiento de Ciudad de México.

Cifras globales de siniestralidad laboral

A nivel mundial, la cifra de muertos asociada a la actividad profesional se calcula en 7.500 al día y 2,8 millones al año, enmarcados en un total de accidentes laborales superior a los 370 millones anuales. Estos datos evidencian la dimensión global del problema y la necesidad de implementar estrategias coordinadas internacionalmente.

El congreso ha incluido actividades relacionadas con salvamento, emergencia, rescate, ergonomía o salud mental, y áreas complementarias, acompañados de entidades de desarrollo tecnológico y abierto a la sociedad civil. El objetivo es generar un Ecosistema PRL+ que responda a las necesidades actuales en materia de prevención, más allá de la prevención de riesgos laborales tradicional.