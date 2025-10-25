Sevilla Este dedicará una plaza al médico Ricardo Ruiz por su contribución al barrio

La Plaza Médico Ricardo Ruiz se ubicará en la confluencia de la Avenida de Luis Uruñuela y la Calle Cueva del Agua.

El callejero de Sevilla dedicará una plaza al médico internista José Ricardo Ruiz Morales, figura muy querida en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca por su destacada labor sanitaria y vecinal durante más de tres décadas. La propuesta, impulsada por la Asociación Cultural Giner de los Ríos Sevilla Este, ha sido recientemente aprobada durante el Pleno municipal del pasado miércoles.

La nueva denominación Plaza Médico Ricardo Ruiz corresponderá al espacio ubicado en la confluencia de la Avenida de Luis Uruñuela y la Calle Cueva del Agua, en el conocido Sector 22 de Sevilla Este, donde el doctor pasa consulta.

La Asociación Cultural Giner de los Ríos, presidida por Manuel Pariente Vera, aprobó en febrero de 2024 elevar esta petición al Ayuntamiento, avalada por "el sentir general de los vecinos del sector". En su escrito, la entidad subrayaba la implicación de Ricardo Ruiz en la vida del barrio, tanto por su atención médica desinteresada a generaciones de residentes como por su papel como pionero y dinamizador de la urbanización Puerta Este II, germen del actual Sector 22.

Los vecinos recuerdan también su contribución a la vida social y cultural del distrito, como impulsor del tradicional Cartero Real, que cada Navidad reúne a niños y familias de las zonas de Puerta Este I, II y Minaretes. En el ámbito profesional, el doctor Ricardo Ruiz ha desarrollado su carrera en el Hospital San Lázaro durante más de 35 años, donde ha ejercido como médico y ha atendido a numerosos vecinos de la zona, compaginando su labor sanitaria con su compromiso con la comunidad.

Con esta iniciativa, Sevilla reconoce la trayectoria de un médico que, más allá de su labor asistencial, ha dejado una profunda huella en la vida cotidiana de su barrio y en el corazón de quienes lo consideran ya una parte esencial de la historia de Sevilla Este.