La Catedral o Plaza de España en llamas: Sevilla, escenario de una superproducción bélica gracias a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial abre un mundo de posibilidades dentro del mundo audiovisual. Las nuevas herramientas permiten imaginar mundos imposibles como, por ejemplo, una Sevilla transformada en el escenario de una película al estilo de Enemigo a las puertas. Este es el resultado de un proyecto experimental realizado por la agencia de márketing digital de Sevilla, XTRARED.

En el vídeo presentado por la agencia local, emplazamientos emblemáticos de la ciudad como la Giralda, Plaza de España, Triana o Torre Sevilla, aparecen devastados como si estuvieran ambientados en una superproducción de cine bélico. Este proyecto se sitúa dentro del Video Marketing Cinematográfico, una forma de comunicación cada vez más presente gracias a las imágenes creadas mediante técnicas de IA generativa.

Esta ejemplo real busca provocar una reflexión sobre el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación y el márketing. Para ello, XTRARED ha abordado el concepto de Video Marketing Cinematográfico. Más allá de grabar un spot bonito, se trata de construir una narrativa con la visión estratégica de una marca y la capacidad del cine para crear imágenes de alto impacto visual y emocional.

Tal y como explica la agencia sevillana a través de su blog, cada día se generan más de 400 millones de terabytes de datos en el mundo a través de contenidos digitales como anuncios, reels o vídeos corporativos. En este contexto, el lenguaje cinematográfico se erige como la herramienta ideal para captar la atención y permanecer en la memoria. El Video Marketing Cinematográfico no busca más visualizaciones, sino trascender mediante contenido de calidad.

Un proyecto desarrollado en Sevilla

Recrear una Sevilla posguerra o cualquier escenario de ciencia ficción es posible en la actualidad gracias a la inteligencia artificial que, en lugar de sustituir el talento humano, brinda un nuevo arsenal de herramientas creativas y accesibles. Este primer vídeo se erige como un mero recordatorio de los límites de la inteligencia artificial cuando se encuentra al servicio de la narrativa.

“El poder de la inteligencia artificial se encuentra en ofrecer nuevas herramientas para narrar con otra escala. Si podemos transformar Sevilla en un escenario de cine, podemos elevar cualquier idea o proyecto a un nivel inimaginable”, explica Javier Rodríguez, CEO de XTRARED e impulsor de la iniciativa.

Este proyecto, desarrollado íntegramente en Sevilla, pretende abrir un debate sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de comunicar y cómo la narrativa audiovisual puede convertirse en un terreno donde la innovación y la creatividad se den la mano.

XTRARED es una empresa sevillana con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa y el márketing digital, que ofrece servicios de posicionamiento SEO, vídeo, creación de contenido de marca o gestión de redes sociales en base al diseño de una estrategia adaptada a cada cliente.