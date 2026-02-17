Sevilla impulsa un modelo único de comunicación entre médicos y farmacias en el sistema público

Los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos de Sevilla han respaldado la implantación de un modelo integrado de comunicación asistencial en el sistema sanitario público andaluz, tras dos años de experiencia piloto en distintos distritos de la provincia. La iniciativa se incorporará ahora a Receta XXI, el sistema de prescripción electrónica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como herramienta única de intercambio entre profesionales.

El acuerdo ha sido formalizado mediante un comunicado conjunto firmado por los presidentes del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Alfonso Carmona y Jaime Román, respectivamente. Ambos destacan que el proyecto refuerza la coordinación sanitaria sin alterar el reparto competencial: el farmacéutico no prescribe ni modifica tratamientos, y la decisión clínica continúa correspondiendo al médico.

La experiencia, impulsada por la actual Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos, comenzó como programa piloto en varios distritos sanitarios sevillanos y ha generado más de 27.000 comunicaciones entre profesionales, tanto a través de reuniones presenciales como mediante una herramienta digital bidireccional. En 2025, el Servicio Andaluz de Salud decidió avanzar hacia la integración definitiva del sistema en Receta XXI, con el objetivo de unificar y estructurar los canales de comunicación.

El modelo contempla tanto comunicaciones asistenciales, relacionadas con la farmacoterapia y el seguimiento de pacientes, como administrativas, y persigue mejorar la continuidad asistencial y reducir la carga burocrática en Atención Primaria.

El presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, ha subrayado que el convenio pretende “fortalecer la relación entre médicos y farmacéuticos para responder a las necesidades actuales del sistema sanitario”, y lo ha definido como un ejemplo de colaboración multidisciplinar al servicio de la ciudadanía.

En la misma línea, Jaime Román ha defendido que la coordinación directa y estructurada entre ambos colectivos "beneficia al paciente y al sistema", especialmente en el caso de personas con patologías crónicas, donde la continuidad y la seguridad del tratamiento resultan clave. Según ha señalado, los resultados del pilotaje confirman una mejora en la eficiencia y en la seguridad clínica, además de una mayor agilidad en la gestión de incidencias relacionadas con la medicación.