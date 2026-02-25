Sevilla recurre a la inteligencia artificial para impulsar el reciclaje de envases de vidrio

La recogida selectiva de envases de vidrio en Sevilla entra en una nueva fase. Ecovidrio y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam, han puesto en marcha una ambiciosa campaña intensiva que combina movilización ciudadana y herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar las tasas de reciclaje en la ciudad.

La iniciativa se apoya en un exhaustivo análisis de datos realizado por Ecovidrio mediante IA y analítica avanzada. Este estudio ha permitido identificar un importante potencial de recogida de vidrio en 77 unidades censales, que agrupan 47.150 domicilios repartidos por barrios como Los Bermejales, Sector Sur–La Palmera–Reina Mercedes, Bami, El Plantinar, Felipe II, Los Diez Mandamientos, Nervión, La Florida, San Roque, La Calzada, San José Obrero, Cruz Roja–Capuchinos y Santa María de Ordás–San Nicolás.

Sevilla puede mejorar más su recogida de vidrio. España cumple ya con el objetivo de reciclaje de vidrio que Europa se marcó para 2025 (71,1% de tasa de recuperación, que equivale a 19,1 kg/hab y 65 envases por persona) gracias a las buenas prácticas de los territorios del norte del país entre los que no figuran ni Sevilla ni Andalucía. Pese a que el vidrio es el material más sencillo de recuperar y a que hemos mejorado bastante respecto a años anteriores, en el Sur nos quedan importantes pasos adelante para lograr una economía circular del vidrio.

Puerta a puerta para concienciar

El objetivo es claro: incrementar las toneladas de envases de vidrio depositadas en el contenedor verde, sensibilizar a la población sevillana sobre la importancia del reciclaje y mejorar las ratios de separación selectiva. Para ello, se desarrollará una campaña informativa y de sensibilización adaptada a cada vecindario, con visitas presenciales puerta a puerta a los más de 47.000 hogares detectados.

Según explica Coral Rojas-Marcos, subdirectora de Gerencias de la Zona Sur, Ecovidrio cruza los datos de recogida diaria —procedentes de los más de 300.000 contenedores distribuidos por todo el país— con variables sociodemográficas como la densidad de población o los hábitos de consumo. “La comparación con otras zonas similares nos permite determinar, a nivel de unidad censal, dónde es prioritario actuar porque existe un mayor margen de mejora”, señala.

Movilización ciudadana y refuerzo de la contenerización

La campaña alcanzará a más de 93.500 vecinos residentes en las áreas identificadas. Todos ellos recibirán una carta informativa en sus domicilios recordando la obligatoriedad de separar los residuos conforme a las ordenanzas municipales. Además, un equipo de educación ambiental visitará las viviendas para resolver dudas, explicar la campaña y subrayar la relevancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible de Sevilla.

Como medida práctica, estos educadores entregarán bolsas específicas para la separación del vidrio en el hogar, facilitando así el gesto cotidiano de reciclar. El dispositivo se completará con acciones informativas a pie de calle en puntos de gran afluencia, reforzando el mensaje y la visibilidad de la campaña.

El vidrio, pilar de la economía circular

El vidrio es uno de los mejores ejemplos de economía circular: se recicla al 100% y de forma indefinida, sin perder sus propiedades originales. En España, actualmente se reciclan siete de cada diez envases de vidrio, una cifra que iniciativas como la de Sevilla aspiran a seguir aumentando.

Un gesto tan sencillo como depositar botellas y tarros en el contenedor verde tiene un impacto ambiental directo. Reciclar solo 10 botellas de vidrio permite ahorrar la energía equivalente al uso de un smartphone durante casi un año y evita las emisiones de gases de efecto invernadero que genera un coche al recorrer unos 15 kilómetros.

Tres décadas reciclando vidrio

Con casi 30 años de trayectoria, Ecovidrio es el único Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) especializado en envases de vidrio que gestiona de forma directa la recogida selectiva en España. Desde el arranque de sus operaciones tras la Ley de Envases, la entidad ha construido un sistema eficaz y sostenible con el respaldo de casi 6.000 empresas envasadoras y el compromiso de administraciones y ciudadanía.

Ahora, con el apoyo de la inteligencia artificial y la implicación directa de los vecinos, Sevilla se convierte en un nuevo laboratorio urbano para demostrar que tecnología, concienciación y participación ciudadana pueden ir de la mano en la lucha por un modelo de ciudad más circular y sostenible.