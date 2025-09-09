Sevilla pondrá fin a los áticos y cambios de alineaciones en la Encarnación

Tras cuatro alcaldes y un buen número de delegados de Urbanismo, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de la modificación del Plan Especial de Protección del Sector 8.1 Encarnación del Conjunto Histórico de Sevilla, con el objetivo principal de ajustar su articulado a una serie de sentencias judiciales firmes tras las denuncias de Adepa. Este proceso busca resolver un vacío normativo y garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones urbanísticas de esta importante zona patrimonial de la ciudad.

El documento de avance ya se encuentra en periodo de exposición pública. La necesidad de esta modificación surge de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 1 de octubre de 2009, confirmada en casación por el Tribunal Supremo el 15 de marzo de 2013, y un posterior Auto de Ejecución del TSJA del 17 de marzo de 2014. Estas resoluciones declararon la nulidad de determinados artículos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006 y, posteriormente, de artículos específicos del Plan Especial de Protección del Sector 8.1 Encarnación.

Los artículos anulados afectaban aspectos cruciales como las obras permitidas en edificios catalogados, los ajustes en las alineaciones, y la posibilidad de realizar obras de ampliación, incluyendo remates de altura y áticos. En respuesta a esto, el documento de avance propone la incorporación de un nuevo articulado que sustituya los preceptos anulados, respetando la legislación vigente en materia de protección patrimonial (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).

Entre las principales actuaciones propuestas, destaca la prohibición de obras de ampliación en edificaciones catalogadas. Esta medida busca consolidar la altura de estos edificios y contribuir al mantenimiento de la imagen urbana del Conjunto Histórico. Las obras permitidas en edificios catalogados se centrarán en la rehabilitación, conservación y consolidación, con diferentes grados de intervención definidos según el nivel de protección del inmueble (A, B, C, D).

La protección del conjunto histórico de Sevilla / Dpto. De Infografía

Además, el modificado incluye un inventario detallado de edificaciones no catalogadas, clasificándolas según su valor ambiental o si se consideran discordantes con el entorno. Para estas últimas, la actuación prioritaria será la sustitución. Se establecen también nuevas ordenanzas específicas para estas edificaciones, con especial atención al paisaje urbano, prohibiendo construcciones por encima de la altura reguladora máxima y manteniendo las alineaciones históricas. Las demoliciones, en cualquier caso, serán excepcionales y requerirán informe de la Consejería de Cultura.

El documento de avance se redacta a los efectos de solicitar el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, según lo establecido en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Dado su alcance limitado a la protección patrimonial dentro de un sector ya urbano, se concluye que la modificación no presenta afecciones significativas a la planificación territorial (POTA, POTAUS) ni a la mayoría de las legislaciones sectoriales, como las servidumbres aeronáuticas, costas, aguas, vías pecuarias o carreteras.

El presidente de Adepa, Joaquín Egea, se mostró en declaraciones a este periódico muy satisfecho porque, al fin, la Gerencia de Urbanismo haya decidido poner fin a una situación anómala: “Esto es muy importante. Lo hemos recibido con mucha alegría. Ha sido esta Gerencia la que ha decidido dar un paso adelante que hasta ahora se había evitado. Si esto se hubiera hecho en su momento, probablemente hoy no existirían las setas. Se habrían parado. Las modificaciones responden a lo que llevamos años pidiendo. Lo vamos a trabajar y animamos a presentar alegaciones para dejarlo lo mejor posible”.

Urbanismo ha iniciado con este subsector la adaptación de los planes afectados por las sentencias judidiciales. El Ayuntamiento contempla en mayo de 2024 un plazo de dos años para completar la tarea y dividía en cuatro meses el tiempo que se le dedicará a cada sector o subsector con el siguiente orden: 8.1 Encarnación. 8.2 San Andrés- San Martín. 8.3 El Duque - El Salvador. 8.4 Magdalena. 4 Santa Catalina-Santiago y 7 Catedral.

Con la aprobación de esta modificación, se espera una mayor seguridad jurídica para las actuaciones en el Sector 8.1 Encarnación y, en última instancia, una mejor conservación del patrimonio edificado del Conjunto Histórico de Sevilla.