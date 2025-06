Una sevillana pide una vivienda adaptada para su hijo con una lesión medular: "Estoy durmiendo en una colchoneta de playa"

Una madre sevillana se enfrenta a una situación límite, al borde de quedarse en la calle con sus tres hijos, y con una dramática historia detrás. La mujer, víctima de violencia de género y de baja por una reciente operación oncológica, por un cáncer de útero, pide que no aparezca su nombre, pero quiere que su situación se conozca. Está "desesperada". Reclama una vivienda social adaptada a la discapacidad que padece su hijo mayor, de 24 años, quien sufrió un grave accidente de tráfico en marzo que le provocó una lesión medular completa y ha quedado postrado en una silla de ruedas.

La mujer, que por motivos de seguridad había trasladado años atrás su residencia a otro punto del país, relata que el pasado marzo se desplazó a Sevilla con sus dos hijos menores cuando la llamaron para comunicarle el accidente que había sufrido su hijo mayor, por el que fue hospitalizado en estado crítico. Al no tener vivienda aquí, alquiló un pequeño apartamento de 25 metros cuadrados para ella y sus hijos hasta que le dieran el alta al mayor, situación que no hizo más que acentuar el drama familiar.

Esta madre, que cobra 580 euros al mes por una baja médica, denuncia que no puede hacer frente a los 800 euros de alquiler de este apartamento, cuyo contrato finalizó el pasado 30 de mayo, por lo que desde la inmobiliaria le están reclamando las llaves. Además, este espacio es totalmente inadecuado para las necesidades del joven, que se encuentra encamado y requiere cuidados constantes, incluyendo cambio de pañales y sondaje cada seis horas. Aunque puede pasar a una silla de ruedas, la grúa necesaria para trasladarlo y la propia silla no caben en el actual apartamento. La falta de espacio es tal que el baño es inaccesible para él, obligando a bañarlo en la cama. Y la situación de hacinamiento es tan extrema que ella duerme en una colchoneta de playa en el suelo con su hijo pequeño, mientras que su hija de 13 años duerme en un sofá pequeño con las piernas fuera.

"A mi hijo hay que levantarlo de la cama con una grúa porque no se le puede tocar la espalda, porque tiene una operación muy grande, pero la grúa no cabe en el piso. La silla de ruedas no entra en el baño para poder asearlo y lo estoy lavando en la cama", relata la madre.

La mujer sostiene que desde que su hijo entró en la UCI el 16 de marzo ha estado buscando "desesperadamente una solución". Además de los servicios sociales del Ayuntamiento en la zona donde reside, ha acudido igualmente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de todo el parque residencial de la Junta de Andalucía; a la Delegación del Gobierno; y a diversas asociaciones de personas con discapacidad. Sin embargo, todos le han derivado a los servicios sociales municipales donde no encuentra respuestas.

A pesar de haber entregado todos los informes médicos tanto de su hijo como los suyos propios, y de insistir en que no quiere hacer ninguna ilegalidad como ocupar una vivienda, sino que solo necesita ayuda, los servicios sociales municipales no le dan una solución habitacional adaptada a su situación y, según la única explicación que la mujer asegura haber obtenido, se debe a que ya le fue concedida una vivienda social cuando se le concedió una vivienda protegida por ser víctima de violencia de género.

"Después de muchos intentos y siempre decirme que ya me llamarían, hoy mismo (por ayer) me han llamado para decirme que ya me habían ayudado en su momento, en referencia a cuando me arreglaron los papeles para darme una vivienda social lejos de Sevilla por mi situación de mujer maltratada, pero lo que me está pasando ahora no tiene nada que ver", dice la mujer, sin encontrar una explicación. "Yo no quiero hacer una locura y ocupar una vivienda vacía, que hay muchas, quiero hacer las cosas bien", reclama pidiendo únicamente ayuda para conseguir una vivienda adaptada a las necesidades de la discapacidad de su hijo.