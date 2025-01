Los sevillanos se 'cansan' y la vacunación frente al Covid cae un 22% en un año

La demanda de la vacuna que movilizó hace cuatro años a científicos de todo el mundo para ponerle freno a la pandemia del Covid ha caído a mínimos históricos. También en la provincia de Sevilla, donde a pesar de las facilidades que se brindan para inocularse y las advertencias sanitarias sobre la necesidad de seguir protegiéndose, las tasas de cobertura se han desplomado.

En un momento en el que el pico de carga asistencial derivada por las infecciones respiratorias agudas está a la vuelta de la esquina, los datos de vacunación -gripe y Covid- en Sevilla confirma que los sevillanos sigue concienciada respecto a la importancia de protegerse frente a la gripe, pero, en cambio, parece haberse cansado de seguir recibiendo vacunas frente al Covid.

El pasado año por estas fechas, después de aproximadamente tres meses de campaña para población vulnerable, y uno para la población general, se habían inyectado en Sevilla 269.074 vacunas frente al Covid. En los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud con fecha de este 7 de enero se registran 210.814 pinchazos: un 22% menos.

El descenso es generalizado, pero es llamativo en los mayores, en la denominada población de riesgo, que también parece estar dando la espalda a la vacuna de la Covid este año. Con cifras oficiales, los mayores de 60 años que han recibido la vacuna antiCovid hasta la fecha son 44.714 menos de los que la recibieron en la campaña pasada, pasando de los 220.708 a los 175.994 actuales.

Este caso es especialmente llamativo porque no es que opten por no acudir a vacunarse, sino que piden cita en sus centros de salud, o acuden a la vacunación sin cita, pero una vez allí solicitan recibir sólo la vacuna de la gripe y no la del coronavirus. Lo demuestra el hecho de que la vacunación antigripal ha alcanzado hasta la fecha a 244.825 sevillanos de este grupo de edad, es decir, un 30% más de los que optan por vacunarse de ambas patologías.

Con todo, respecto a la gripe, las cifras de vacunación en general también están lejos de las que se registraban el año pasado por estas fechas. Así, la cifra ha caído de un total de 387.014 personas se habían vacunado en Sevilla frente a la gripe desde octubre de 2023 hasta el día 12 de enero a las 367.158 que lo han hecho hasta este pasado martes día 7.

Por su parte, la Consejería de Salud recuerda que la campaña de vacunación se mantiene activa "mientras haya circulación del virus" y continúa vacunando sin cita todos los miércoles a la población diana en los 623 puntos habilitados para ello en toda Andalucía, 145 de ellos, en la provincia de Sevilla.