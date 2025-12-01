El sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla responde al alcalde: "No aceptamos el plan por dignidad"

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, mayoritario en la plantilla de la capital andaluza, respondió este lunes al alcalde, José Luis Sanz. "No hemos aceptado su plan por dignidad. No todo en esta vida es dinero. Llevamos intentando que cumpla sus compromisos más de un año sin que usted nos haya echado cuenta, y hemos tenido que plantarnos", apunta la organización en un comunicado, con el que reacciona a las palabras del alcalde, que insiste en culpar a los sindicatos de la falta de policías en las calles en esta Navidad.

"Estamos cansados de sus mentiras y las de sus subordinados. Queremos recordar que los policías de Sevilla llevamos tres fines de semana sin realizar servicios extraordinarios, y lo que nos estamos negando es a trabajar voluntariamente, y que el señor Sanz se dé cuenta de que, sin horas extraordinarias, esta ciudad no puede seguir con este ritmo de eventos", apunta la nota del Sppme.

Entre las promesas incumplidas, el sindicato recuerda que en marzo de 2024, el Ayuntamiento se comprometió por escrito a a tener una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y una revisión del complemento de destino antes del 1 de agosto de ese mismo año. "Ese compromiso quedó en papel mojado". Con la celebración de la Magna del año pasado, "se evidenció la necesidad de adaptar el plan de Navidad a los tiempos que corren, con una ciudad desbordada de eventos, con miles de personas por el centro, sin importar si es festivo o laborable".

Entre enero y octubre se han celebrado en Sevilla 3.770 eventos que han requerido presencia de la Policía Local. Desde mayo, los policías locales han estado trabajando a crédito. "Dependíamos de la voluntad del Pleno para cobrar ese trabajo".

El sindicato lamenta que el alcalde haya empleado la fórmula del plan de emergencias, "pensada para catástrofes o calamidades, que pone el encendido de las luces navideñas a la misma altura que una DANA, un apagón o unas inundaciones". "Los policías no quieren más dinero, quieren condiciones laborales dignas, quieren sedes adecuadas y no tener que trabajar hacinados, conciliar y cobrar los trabajos realizados en un tiempo prudencial", resume la nota del Sppme.

El sindicato también ha llevado el decreto del plan de emergencias a los tribunales y solicitado como medida cautelar la paralización del mismo. Entiende el Sppme que hay una "desnaturalización y utilización fraudulenta" del citado plan, "usándolo para fines para los cuales no está previsto".

El comunicado concluye mandando un mensaje de apoyo y tranquilidad a los policías que "se están sintiendo amenazados por el alcalde, que intenta asustar a una plantilla por ejercer sus derechos cuando han tenido que acudir a algún médico, o a aquellos que no se habían enterado de la comunicación de que tenían que trabajar, pues no todos tienen acceso a su correo electrónico" estando fuera del servicio.