Los médicos de Sevilla exigen al SAS mejoras para el personal de las urgencias de Atención Primaria

El Sindicato Médico de Andalucía llama a los médicos de Sevilla a una nueva concentración ante la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo el próximo día 18 para reivindicar "las mejoras que la Atención Primaria andaluza necesita".

En un comunicado, la principal patronal de los galenos andaluces denuncia la situación de "deterioro" en la que se encuentran los profesionales de Atención Primaria que se encargan de las emergencias y urgencias extrahospitalarias, aseguran, "con las peores condiciones de trabajo" de toda la rama.

El Sindicato Médico indica así que los facultativos que ocupan los puestos denominados Dispositivos de Apoyo (DA) "no tienen asignado un puesto concreto de trabajo, sino que están adscritos al distrito sanitario y pueden ser desplazados de un centro a otro para cubrir las ausencias de sus compañeros".

"Los DA, es decir, la mayoría de los médicos que velan por nuestra salud las 24 horas del día, viven desde hace décadas bajo una permanente incertidumbre en sus condiciones laborales. Las sucesivas administraciones llevan años abusando de la figura del DA porque les permite disponer de un conjunto de médicos a los que desplazar a su antojo para suplir las intolerables carencias del sistema. Ello somete a estos profesionales a una precariedad crónica a la que el SAS se niega a poner fin", denuncian.

Asimismo, aseguran que al personal médico de apoyo los cuadrantes se presentan a los trabajadores "sin la mínima antelación necesaria para organizar su vida personal y familiar", haciendo hincapié en que, a diferencia de cualquier otro médico del SAS, "los DA mayores de 55 años no pueden ser eximidos de trabajar de noche y en festivos". Tampoco pueden obtener los incentivos que el SAS concede a los médicos que trabajan en puestos de difícil cobertura. "Sirvan estos pocos ejemplos para ilustrar el menosprecio que el SAS muestra hacia los más básicos derechos laborales de estos compañeros", recalcan desde el sindicato.

Igualmente alertan del "agravio organizativo y retributivo" entre quienes atienden las urgencias extrahospitalarias. "Desde el Sindicato Médico de Sevilla seguiremos luchando para que todos los facultativos alcancen las condiciones laborales y retributivas que merecen. Quizás no haya un colectivo en los que esta lucha sea más necesaria que los dispositivos de apoyo. Mientras la administración no afronte seriamente el fin de bolsas de precariedad como esta, la diáspora y sangría de profesionales no tendrá fin. Por desgracia, los principales perjudicados seguirán siendo los andaluces", concluyen.