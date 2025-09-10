El sindicato Sppme defiende las excedencias en la Policía Local de Sevilla

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla mostró este miércoles su apoyo a los once agentes que, "en el ejercicio de sus derechos, han decidido marcharse a otro municipio a ejercer su profesión como policía local". "Nos parece vergonzoso el voraz ataque que se está realizando a estos compañeros por parte de algunos medios de comunicación, y algunas fuerzas sindicales con el único fin de ser el arma arrojadiza contra el alcalde de Sevilla", apunta el comunicado del Sppme, sindicato mayoritario en el cuerpo.

"El derecho a solicitar excedencias ha existido y existirá hasta que el legislador determine otra cosa. Es un derecho que ejercen todos los funcionarios de carrera de todas las categorías y escalas. Desde esta sección sindical rogamos que no se use el nombre de la Policía Local de Sevilla y sus ejemplares funcionarios para ensuciar nuestro nombre o para ataques políticos", indica la organización.

"En todos los ayuntamientos españoles, sean del color político que sean se producen excedencias y no hay que estigmatizar a estas personas por ejercer ese derecho. Estos ataques sin sentido deberían dirigirse al legislador, que es quien lo permite", concluye la nota del Sppme, que hace referencia a la marca de 11 de los agentes que acaban de jurar el cargo en Sevilla, por unas mejores condiciones laborales que tienen en otros municipios.