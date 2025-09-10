El sindicato Sppme defiende las excedencias en la Policía Local de Sevilla
La organización critica el "voraz ataque" que se le está realizando a los agentes que han decidido ejercer este derecho
Once policías locales que tomaron posesión recientemente han pedido no trabajar en Sevilla
El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla mostró este miércoles su apoyo a los once agentes que, "en el ejercicio de sus derechos, han decidido marcharse a otro municipio a ejercer su profesión como policía local". "Nos parece vergonzoso el voraz ataque que se está realizando a estos compañeros por parte de algunos medios de comunicación, y algunas fuerzas sindicales con el único fin de ser el arma arrojadiza contra el alcalde de Sevilla", apunta el comunicado del Sppme, sindicato mayoritario en el cuerpo.
"El derecho a solicitar excedencias ha existido y existirá hasta que el legislador determine otra cosa. Es un derecho que ejercen todos los funcionarios de carrera de todas las categorías y escalas. Desde esta sección sindical rogamos que no se use el nombre de la Policía Local de Sevilla y sus ejemplares funcionarios para ensuciar nuestro nombre o para ataques políticos", indica la organización.
"En todos los ayuntamientos españoles, sean del color político que sean se producen excedencias y no hay que estigmatizar a estas personas por ejercer ese derecho. Estos ataques sin sentido deberían dirigirse al legislador, que es quien lo permite", concluye la nota del Sppme, que hace referencia a la marca de 11 de los agentes que acaban de jurar el cargo en Sevilla, por unas mejores condiciones laborales que tienen en otros municipios.
