CSIF denuncia que once policías locales que tomaron posesión hace cinco días ya han pedido no trabajar en Sevilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el refuerzo que en teoría iba a experimentar la Policía Local de Sevilla, una vez que 53 agentes que el pasado viernes tomaron posesión de sus puestos, no será tal porque once de esos nuevos efectivos ya han solicitado una excedencia para así seguir ejerciendo en los destinos de los que provenían. Tienen derecho a ello y el Ayuntamiento no puede hacer nada para evitarlo, dicho sea de paso. Pero la consecuencia es que la plantilla, que padece un déficit reconocido por todas las partes, seguirá coja a pesar de la incorporación de varias decenas de agentes.

La denuncia de CSIF se produce después de que sus delegados mantuvieran este lunes un encuentro con los nuevos compañeros que tomaron posesión el viernes pasado, a los que les explicaron el proyecto del sindicato en la Policía Local de Sevilla. Tras el acto habló Santiago Raposo, delegado de CSIF en el cuerpo. “De 53 agentes que tomaron posesión, once ya han pedido la excedencia y se han vuelto a sus municipios, y no descartamos que otros tantos hagan lo mismo en estas próximas semanas”, advirtió. “La razón es sencilla: como ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, la Policía Local no está bien organizada y nos faltan medios materiales e infraestructuras para poder trabajar. Muchos prefieren volverse”, agregó el responsable sindical en la Policía.

Según CSIF, la incorporación de los nuevos efectivos pierde tanta eficacia con la baja de los once excedentes que “ha provocado que la Unidad de Aeropuerto y Estaciones, que iba a recibir siete efectivos, finalmente no se pueda reforzar y siga en precario”. “Sólo le quedan tres o cuatro agentes”, detalló Raposo.

CSIF, además, critica “que los nuevos policías vayan a distritos como el Macarena” porque eso “provoca que se vuelvan a padecer momentos de hacinamiento en los cambios de turno”. “Hace dos años, cuando era candidato a la alcaldía, José Luis Sanz prometió una nueva sede. A día de hoy sólo sabemos que está proyectada una licitación, pero nada sabemos de que esté licitada ni del presupuesto”, recalcó el dirigente sindical, que también señaló el distrito Casco Antiguo como otro que “está en precario”.

“Le pedimos al alcalde que cumpla con las promesas que nos hizo cuando era candidato: mejores medios, mejores infraestructuras y más personal para poder trabajar”, concluyó Raposo.

La queja de CSIF se hace patente apenas unos días después de que 53 agentes tomaran posesión de sus plazas en Sevilla el pasado viernes. Eran 46 hombres y 7 mujeres que aprobaron la oposición de 2021. Esa convocatoria era de 102 plazas, así que aún faltan varias decenas de efectivos por incorporarse. De aquí a finales de 2025 está previsto que lo hagan los 37 que en los próximos días culminarán su formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. La idea, según reiteró el alcalde, es que su mandato termine con unas 400 nuevas plazas convocadas. “Sevilla es una ciudad segura en líneas generales, pero queremos que sea más segura”, proclamó.