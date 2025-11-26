El solar de San Bernardo en desuso hace 20 años será un parking en superficie de la mano de Grupo ISP

El solar de San Bernardo junto a la plaza de abastos y al gimnasio.

Grupo Iniciativas Sociales Productivas (ISP) gestionará un parking en superficie en el solar abandonado del barrio de San Bernardo, una parcela que lleva más de 20 años sin uso. El terreno, perteneciente a la Junta de Andalucía, aliviará los problemas derivados por la escasez de aparcamiento que hay en la zona.

La ubicación del solar de San Bernardo es clave no solo para los vecinos de la zona, también para el público que se desplaza hasta los Juzgados de Sevilla y para la ciudadanía que busca aproximarse al casco antiguo desde otras zonas de la ciudad. “El nuevo parking tendrá capacidad para unos 280 vehículos aproximadamente, además de espacios para motos, bicis y patinetes”, indica José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP, convencido de que este servicio optimizará notablemente los desplazamientos urbanos en una zona tan concurrida como El Prado.

La gestión del solar se llevará a cabo en régimen de arrendamiento mientras la Junta de Andalucía tramita el cambio de uso del terreno con el objetivo de destinarlo a la construcción de vivienda.

El solar, situado en la avenida de Cádiz y catalogado como Parcela A UA.SB-6, se encuentra junto a la antigua Estación de Cádiz, donde actualmente se ubican un mercado de abastos y un gimnasio.

José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP / Grupo ISP

Para Camúñez, esta nueva adjudicación reafirma la apuesta de su empresa por “poner en valor el patrimonio público infrautilizado y ofrecer un servicio de calidad al ciudadano”.

La movilidad es una de las líneas estratégicas en Grupo ISP, que ya gestiona importantes bolsas de aparcamiento en Sevilla y en otros puntos de Andalucía. En la capital andaluza lleva las riendas de parking en superficie en la avenida de Las Razas y en los Jardines del Valle, así como en la calle Tarfia y en San Lorenzo de Sepúlveda.

En la provincia de Huelva cuenta con la zona de aparcamiento Cuesta Maneli, ubicada entre Mazagón y Matalascañas, y el Área Recreativa Mazagón, entre otros.

Para 2026 tiene previsto continuar desarrollando esta línea con nuevos aparcamientos tanto en Sevilla capital como en otros puntos de Andalucía. “Estudiamos proyectos de parkings modulares en altura porque con el patrimonio que hay en los cascos históricos de la región es complicado plantear proyectos subterráneos”, explica José Antonio Camúñez.

Recuperar solares en desuso

La operación de arrendamiento del solar de San Bernardo, promovida por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, busca obtener rentabilidad de un suelo improductivo que permanece infrautilizado desde su adquisición en 2005.

Esta iniciativa se integra en la estrategia del Gobierno andaluz para recuperar, junto a los ayuntamientos, una quincena de solares en desuso, adaptándolos a las necesidades reales del entorno y garantizando su puesta en valor.

La intención final de la administración es modificar el uso urbanístico de la parcela para su posterior venta y la construcción de más de 200 viviendas. No obstante, dado que este proceso podría prolongarse en el tiempo, se ha optado por habilitar temporalmente un aparcamiento en superficie que contribuya a descongestionar el estacionamiento en el área.

Líder en concesiones públicas

Grupo ISP es una de las empresas concesionarias líderes de Andalucía Occidental, un grupo familiar con una larga trayectoria en restauración, turismo, movilidad y obra pública y residencial. Están detrás, por ejemplo, de espacios hosteleros sevillanos como Bonobo e Iguana Terraza.

Gestionan tanto el espacio Vega de Triana (más conocido como Charco de la Pava) donde se instalan carpas como la del Circo del Sol, como la superficie destinada al circo en la calle del Infierno de la Feria de Abril, donde también se encargan de casetas como las del Puerto de Sevilla y Emasesa.

Otra de sus líneas estratégicas es la gestión y puesta en valor de hoteles, glampings, alojamientos rurales premium y áreas de autocaravanas, como el recién inaugurado Las Viñas Hostel, en Aguilar de la Frontera; el glamping Tajo Rodillo en la Sierra de Grazalema o la reciente adjudicación del Área de Autocaravanas de Salamanca.