La subida de los alojamientos merman las cajas de los bares en Sevilla

La subida de los precios en hoteles y apartamentos y la prolongada ola de calor han recortado los beneficios previstos por los hosteleros para la temporada de verano. Si bien, estos meses han estado marcados por un incremento en el número de viajeros y unos niveles muy altos de ocupación, el impacto económico directo ha sido menor. El gasto medio por turista en bares y restaurantes ha bajado entre un 6 y un 10% en Andalucía según la Federación de Hosteleros de Andalucía. Un fenómeno que según su presidente, Javier Frutos, “se está viendo desde el inicio de la temporada alta”.

Una cifra sobre la que el presidente de la patronal de bares y restaurantes en Sevilla, Alfonso Maceda, aún no tiene los datos concretos, pero puede avanzar que ha habido “un descenso, en parte provocado por la ola de calor, que evidentemente no apetecía estar en la calle. Han funcionado mejor los locales con aire acondicionado que los que tienen las terrazas”.

A esto, Maceda suma la subida en el precio de apartamentos y hoteles, “lo que deja poco margen a la hostelería”. El presidente de los hosteleros sevillanos apunta además a otra de las causas. “Pensamos también que los supermercados han aumentado su oferta de platos preparados y bueno, la gente está intentando ahorrar por alguna parte. Muchísimos locales se han cerrado en el mes de agosto porque no había público”.

La reducción en la capacidad de consumo de los clientes del mercado nacional ha ido acompañada por un crecimiento de casi un 7% en el precio hotelero de Andalucía durante el mes de julio en su variación interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, Frutos ha destacado a Europa Press que “los precios de la electricidad y los carburantes han subido con respecto a 2024 y esto influye mucho en las cuentas de la hostelería, además del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han subido en un año un 2,8%, según el INE”.

Mientras que la media de gasto durante la estancia de los clientes nacionales ha bajado desde el inicio de la temporada estival, ambos representantes han afirmado que los turistas extranjeros realizan “inversiones mayores en los viajes con respecto a los turistas españoles”.

Además, este mayor desembolso por parte del turismo internacional viene acompañado de un crecimiento del 4,4% en el número de viajeros extranjeros que visitaron Andalucía en junio, en comparación con el mismo mes del año pasado, según el INE. En cifras, casi 1,5 millones de turistas eligieron la región andaluza, que fue la tercera más visitada a nivel nacional, solo por detrás de Cataluña y las Islas Baleares.

Por otro lado, a la pregunta sobre si el descenso del gasto medio se debe a un cambio de perfil en los turistas, el presidente de la patronal andaluza de Hostelería ha incidido que “se esta produciendo una desestacionalización –incremento de la actividad turística en otras épocas del año–, por lo que se resta en cierto modo días de vacaciones durante el verano”.

Pese al comportamiento de los turistas nacionales a la hora de desembolsar menor dinero durante sus vacaciones, los datos de empleabilidad, tanto en el sector hostelero como hotelero, han vuelto a mejorar en los meses de junio y julio con respecto a los mismos durante el año pasado.