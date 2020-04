La tala de tres árboles centenarios en Manuel Siurot se hizo sin permiso de Parques

Los vecinos del entorno de la parcela de Manuel Siurot 6, de propiedad privada, han presentado una denuncia en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en la que se pone de manifiesto que la tala de árboles centenarios (finalmente fueron tres cipreses) que se ha efectuado en la zona carece de autorización de Parques y Jardines, y piden la revisión de oficio de la licencia de demolición aprobada en su día porque los trabajos iniciados incumplen varias normativas: el Plan urbanístico de Sevilla (PGOU), la ordenanza de arbolado, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

El gobierno local aún no sabe si estos árboles tenían protección aun cuando fueran centenarios y, por tanto, no sabe si hacía falta tal autorización. Hay que verlo cuando se aborde la denuncia vecinal

En la denuncia, presentada la semana pasada, se especifica que la tala de los cipreses centenarios constituye “tres infracciones muy graves” según la normativa urbanística, ya que se tipifica como infracción cada uno de los árboles afectados.

Desde el gobierno local se precisó este martes respecto a la tala de árboles, que, en efecto, no consta que tuviera autorización de Parques y Jardines, si bien aún no sabe si estos árboles tenían protección aun cuando fueran centenarios y, por tanto, no sabe si hacía falta tal autorización. Este hecho lo averiguará cuando Urbanismo aborde la denuncia presentada.

El Ayuntamiento aclara que los propietarios de la parcela tienen licencia municipal para el derribo, sin que aún hayan solicitado permiso de obra para el tanatorio.

La denuncia presentada por los vecinos sirve también como recurso administrativo ante Urbanismo por el que se reclama que se suspenda la demolición porque se están causando perjuicios de difícil reparación al tratarse de cipreses centenarios o, si ha transcurrido el plazo para hacerlo, que se revise de oficio por resultar “nula de oficio” la licencia de demolición al carecer de autorización de Parques y Jardines y no haber protegido los árboles. El letrado que está llevando la denuncia es Ángel Cabral, de Génova Abogados.

En el documento se dice que los árboles talados han sido tres cipreses centenarios, sin que Parques y Jardines lo haya autorizado y sin haberse adoptado previamente las medidas de protección para evitar daño de las obras a estos ejemplares. Así se constató en la visita que hizo a la obra la Policía Local, a la que se dio aviso, y que llegó acompañada por personal de parques y Jardines.

Según el PGOU (norma urbanística 9.3.10.1) y la ordenanza de arbolado (artículo 19), la tala de árboles está sometida al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas necesarias.

Y el artículo 9.3.11.7 del PGOU y el artículo 4 de la ordenanza de arbolado dispone que también en las obras privadas se requiere tomar medidas de protección para evitar daños al arbolado, zonas ajardinadas y zonas verdes.

Se añade que cualquier obra que suponga eliminar parte del arbolado solo se puede autorizar cuando el proyecto garantice que se mantiene un 75% de la cobertura arbolada original.

El PP municipal critica el "ocultismo" del gobierno local

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su indignación por el "ocultismo" con el que, a su juicio, el gobierno municipal está llevando este tema.

Beltrán Pérez, portavoz del Grupo Popular, ha señalado que “lo que se esconde detrás de esta obra es la construcción de un tanatorio, algo a lo que el PP se va a oponer en defensa del interés general de los vecinos de la zona que están nerviosos con este asunto”.

Pérez ha recordado que “se trata de una zona de viviendas en la que existen varios centros docentes, uno de ellos a muy pocos metros de distancia. La construcción de un tanatorio en ese entorno resulta poco conveniente, no por razones de legalidad, sino por criterios de oportunidad y de especial sensibilidad con los vecinos de la zona, entendiendo que desde la Alcaldía se ha de armonizarse legalidad y oportunidad atendiendo a razones de interés público".

El PP concluye que, ante la alarma social generada en el vecindario, ha pedido al gobierno de Espadas "transparencia y la máxima información sobre esta cuestión".