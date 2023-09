El testimonio de un sanitario sevillano en el terremoto de Marruecos: "La noche ha sido enloquecedora"

Al sevillano Carlos Álvarez Leiva le sorprendió este viernes el terremoto en Marrakech trabajando. "Había venido a hacer unas gestiones para firmas unos convenios entre Samu España y Samu Marruecos y aquí me ha pillado todo", explica el fundador del servicio andaluz de emergencias médicas de urgencia al teléfono. En el momento del terremoto estaba "tranquilo en el hotel", concreta.

Su experiencia en otros fenómenos adversos de este tipo en distintas partes del mundo a lo largo de su toda su carrera profesional no le hizo sobresaltarse tras notar el temblor. "Oí el terremoto y no me alarmé excesivamente. Lo toleré muy bien sin", indica. Su impresión inicial cambió al asomarse al exterior. "Me sobresaltó lo que vi en la calle. La algarabía del momento me hizo ponerme en alerta y salir fuera del edificio. Allí fue donde empecé a valorar la dimensión de la situación", señala Álvarez Leiva, que indica que su hotel se encuentra en la zona nueva de la ciudad, de las menos afectadas por el terremoto.

Pasada una noche "enloquecedora", el fundador de Samu explica que se encuentra en estos momentos en la Clínica Internacional de Marraquech, de la que el organismo sanitario de emergencias es socio, donde ya se ha conseguido estabilizar los pacientes politraumatizados más graves. No obstante, lamenta que aún faltan muchos heridos por llegar, sobre todo de las zonas rurales, "que no han podido ser desplazado al estar colapsadas las conexiones por carretera", especifica.

El sanitario se encuentra haciendo un refuerzo para los compañeros que han estado más activos durante toda la noche. "La situación en la clínica ahora mismo está en la fase de estabilización posoperatoria de los politraumatizados y atendiendo urgencias menores y ofreciendo apoyo psicológico a personas con cuadros de ansiedad y demás afectaciones", detalla.

El Samu se desplegará en Marruecos

Desde Sevilla la organización ya se ha puesto manos a la obra. Según ha indicado Carlos Álvarez Leiva, la Fundación SAMU ha puesto en marcha una misión para enviar un equipo médico de primera intervención a Marruecos. Fuentes de Samu detallan que el dispositivo partirá este sábado, según las previsiones de la organización, que trabaja contra reloj.

Asimismo indican que esta misma madrugada, tras conocer la dimensión de este seísmo de magnitud 7 en la escala de Richter, la organización ha constituido un gabinete de crisis para organizar su intervención en la emergencia declarada en Marruecos. "Inmediatamente se han establecido contactos con financiadores habituales de la Fundación, que han mostrado su disposición a apoyar la iniciativa·, señalan.

El presidente-director general de Samu, Carlos González de Escalada, ha explicado que la organización se está preparando para partir hacia el país en cuanto reciba la autorización correspondiente del Gobierno de Marruecos. A lo largo de esta mañana, ya se están concentrando en Escuela SAMU (Gelves, Sevilla) los efectivos y vehículos que partirán hacia la zona afectada este mismo sábado.

La organización cuenta con presencia corporativa en Tánger desde 2017 y, en la última década, ha desplegado hasta tres misiones humanitarias en el país. De hecho, la organización estuvo en el terremoto de Alhucemas de 2004.

Más de 800 personas han fallecido en Marrakech, a las que hay que sumar otros 672 heridos, 200 de ellos graves, tras el terremoto de magnitud 7 con epicentro en la localidad de Ighil, situada unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. El temblor se produjo a las 23:11 hora local (00.11 GMT del sábado) a 8 kilómetros de profundidad.