Toy Street Market regresa a Torre Sevilla

El centro comercial Torre Sevilla acogerá los próximos 13 y 14 de septiembre una nueva edición del Toy Street Market, feria de juguetes y coleccionismo. Un evento que reunirá a 22 firmas especializadas. En esta ocasión, el evento girará en torno a la “vuelta al cole” y contará con Harry Potter como protagonista de parte de las actividades programadas.

La cita tendrá lugar en la Galería 0 del centro comercial, con un horario de 10:00 a 22:00 durante todo el fin de semana, incluido el domingo. La feria cuenta con acceso libre para todos los visitantes. Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el Toy Street Market ofrecerá actividades familiares durante todo el fin de semana. La jornada de actividades arrancará a las 12:30 horas, con bailes y juegos como animación infantil. A lo largo de la tarde, a las 13:40 y 18:00, habrá disponible un taller especial de slime inspirado en los personajes de Harry Potter.

Como ultima actividad, a las 19:00, el mercado ofrecerá un taller de pinturas mágicas. Los talleres están dirigidos a niños partir de 4 años, con aforo limitado a 15 plazas por sesión, con acceso por orden de llegada. Asimismo el stand de Playmopop (stand n.º 7), organizará un concurso de disfraces con temática de Harry Potter, el domingo a las 14:00. El ganador del concurso recibirá un lote de juguetes y todos los participantes obtendrán un obsequio y una fotografía de recuerdo. Además, los primeros cien visitantes del fin de semana en este mismo stand recibirán un regalo exclusivo.

El centro complementará la feria con distintas promociones. Los sevillanos y residentes en la provincia que formen parte del club de fidelización de Torre Sevilla y sigan al centro en Instagram podrán acceder a la Terraza Mirador Atalaya del Eurostars Torre Sevilla los domingos y días festivos de los meses de septiembre y octubre. Durante el fin de semana, los visitantes también podrán disfrutar del servicio de pícnic en el Parque Magallanes si realizan una compara para llevar en alguno de los restaurantes del centro. Los visitantes también disfrutarán de tres horas de aparcamiento gratuito entre las 10:00 y las 00:00 horas.

Este mes de septiembre Torre Sevilla también entregará un pack de “vuelta a la rutina” —una toalla y una botella reutilizable— por compras superiores a 15 euros, hasta fin de existencias. Con esta programación, el centro refuerza su papel como espacio de compras, ocio y gastronomía, ofreciendo planes para toda la familia en el primer fin de semana del curso escolar.