El tramo de la SE-40 al Copero tardará 4,3 años en ejecutarse

Recreación virtual de la pasarela peatonal y ciclista sobre el nuevo tramo de la SE-40.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de enero la licitación del contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, con un presupuesto de 45,1 millones de euros (IVA incluido). Esta es la primera fase del paso elevado de la segunda ronda de circunvalación sobre el Guadalquivir, que se ha troceado en tres partes por decisión ministerial.

La licitación publicada oficialmente indica que el plazo de ejecución de esta primera fase de la obra es de 52 meses una vez se adjudique, lo que supone que los trabajos de construcción tendrán una duración de 4 años y tres meses. Y ello pese a que hablamos de un tramo con una longitud de 1,2 kilómetros.

La licitación publicada oficialmente indica también que la adjudicación no se producirá al menos hasta la primavera de este año, puesto que la apertura del sobre con la oferta económica tendrá lugar el 16 de abril de 2026. El mes anterior, el 19 de marzo de 2026, se abrirá la oferta técnica.

Esta actuación es la primera fase derivada del proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que ya ha sido aprobado.

El nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro enlace de El Copero tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4).

Conectará con el futuro tramo de la fase 2, que discurrirá entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058. Esta segunda fase es la obra crucial del puente propiamente dicho. El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla.

Incluirá la restitución del vaciadero del Puerto.