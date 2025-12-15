El tren de Huelva a Sevilla, con 67 pasajeros, sufre un parón de más de cinco horas y media

A las tres de la tarde, los 67 pasajeros del Media Distancia de Renfe partieron de la estación de tren de Huelva con destino a Sevilla, donde tenían prevista su llegada a las 16:27 de este lunes. Sin embargo, algo falló entre Benacazón y Aznalcázar: a las 16:15, el tren se detuvo. Según la compañía, el motivo fue una avería en el sistema autopropulsado del vehículo.

El tren se quedó a oscuras como consecuencia del enganche con el otro tren de rescate. / H.I.

La explicación de Renfe, difundida por los altavoces del tren, fue que serían remolcados hasta Sevilla, dando inicio a una larga espera. Sin un horizonte claro, las horas se sucedieron lentamente. Afuera llovía, mientras los viajeros aguardaban la llegada del nuevo vehículo. Pero nada ni nadie aparecía. Con el aire cargado, el sol se ocultó y la oscuridad se instaló, tanto fuera como dentro del vagón.

Los viajeros siendo trasbasados de un tren a otro. / H.I.

Las horas seguían pasando y los nervios entre los pasajeros crecían. Aseguraban que Renfe no ofreció ningún tipo de asistencia. Sin luz para cargar los móviles, los familiares llamaban preocupados, y ellos no podían dar respuestas.

La noche ya había caído, y el convoy que se había anunciado para las 18:00 era más un deseo que una realidad. No fue hasta las 19:00 cuando llegó el tan esperado rescate, un alivio momentáneo que todavía tendría que lidiar con largas horas de “acople”.

Pasadas las 21:30, la Guardia Civil intervino para sacar a los viajeros, después de más de cinco horas y media atrapados en el mismo vehículo. Por fin, minutos antes de las 22:00, se completaba finalmente el traslado de los pasajeros de un tren a otro y a las 22:15 se reiniciaba la marcha.