Tres servicios del Hospital Virgen Macarena alcanzan los niveles más altos de calidad asistencial

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido nuevas certificaciones de calidad otorgadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) que elevan la calificación de sus servicios de Cardiología, Cirugía Maxilofacial y Nefrología.

En concreto, las áreas de Cardiología y Maxilofacial han alcanzado el nivel Óptimo, mientras que el servicio de Nefrología ha sido distinguido con el nivel Excelente, el máximo reconocimiento que concede este sistema de acreditación autonómico.

La certificación de la ACSA evalúa de forma integral la actividad de las unidades clínicas, valorando aspectos como la atención al paciente, la seguridad y calidad asistencial, la eficiencia en la gestión, la continuidad de los cuidados, la comunicación con los usuarios y la participación en proyectos de investigación, entre otros criterios. El proceso se basa en una evaluación exhaustiva y objetiva que mide el compromiso de los profesionales y de las instituciones con la mejora continua.

Con estas nuevas acreditaciones, el Hospital Virgen Macarena refuerza su apuesta por la cultura de la calidad como herramienta de análisis interno y optimización de los servicios sanitarios. En la actualidad, el centro cuenta con 30 servicios certificados por la ACSA en distintos niveles, lo que representa el 75% de sus especialidades.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es el organismo encargado de la evaluación y certificación de centros, unidades y profesionales del sistema sanitario público andaluz. Integrada en la Fundación Progreso y Salud y dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, su modelo de acreditación está reconocido por entidades internacionales y orientado a garantizar la excelencia en la atención sanitaria.