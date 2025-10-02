Tussam rectifica con la línea Norte y vuelve a dotarla de autobuses articulados para zanjar las quejas de viajeros

Este jueves no se han quedado en tierra los usuarios de la línea exprés con más éxito, la Línea Norte (LN). La empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam) ha rectificado sus últimas decisiones con esta línea tras las quejas de decenas de viajeros y ha vuelto a dotarla de autobuses articulados para cubrir en condiciones la elevada demanda de pasajeros que registra a diario.

Los viajeros han celebrado este jueves la vuelta a la normalidad de esta línea exprés tras varios días complicados desde el estreno del Tranvibús. Y la dirección de Tussam ha confirmado que "hoy los 8 vehículos de la línea son articulados y seguiremos así". La dirección de la empresa niega que se hayan eliminado esta semana los articulados de esta línea: "No se han quitado los vehículos articulados de la línea LN, se combinaban (autobuses) largos y cortos", ha afirmado.

"Hoy vuelven a estar los buses articulados en la Línea Norte. Yo he salido antes por si había problemas como estos días, pero no los ha habido porque ha venido uno grande. He preguntado al conductor y me ha confirmado que hoy han puesto de nuevo articulados, después del follón de estos días. ¡Qué me vas a contar!, me ha dicho, si llevo 5 días en esta línea", relata María, una usuaria habitual de la línea.

Otras fuentes de la empresa aclaran que los autobuses articulados de mayor capacidad que ha recibido desde este jueves la línea Norte (LN) de Tussam deben ser de gas o gasoil (no eléctricos) y se han detraído de otras líneas, ya que los 10 vehículos 100% eléctricos y articulados dan servicio en exclusiva al Tranvibús desde su puesta en servicio este lunes 29 de septiembre.

Este periódico recogió este miércoles la queja de los usuarios de esta línea LN, que mueve 1,5 millones de pasajeros/año, que denunciaban en la red social X que los autobuses de esta línea ya no son articulados desde el estreno del Tranvibús, lo que está dejando en tierra a muchas personas que la usan a diario.

En respuesta a la denuncia publicada por este periódico, algunos conductores de Tussam explicaron este miércoles lo que está sucediendo: que la línea Norte se ha quedado sin autobuses articulados porque esos grandes vehículos 100% eléctricos que usaba son los que se compraron para el Tranvibús.

Y añaden que lo mismo ha sucedido con la línea Este (LE), otra de las líneas exprés que conecta Sevilla Este con el Prado y mueve 1,1 millones de pasajeros al año.