La Universidad CEU Fernando III potencia su área sanitaria con el nuevo Grado en Odontología

La Universidad CEU Fernando III continúa su apuesta por la excelencia académica y la innovación con una ampliación estratégica de su oferta formativa para el próximo curso, marcada especialmente por el impulso a las áreas sanitarias y de ingeniería en áreas como Ciencias de la Salud y de la Vida, Ingeniería, Ciencias Empresariales y Jurídicas, Humanidades, Educación y Deporte, además de Másteres Universitarios y Títulos Propio.

Entre las novedades académicas para el curso 2026/27 destacan el nuevo Grado en Odontología, junto con el Grado en Ingeniería Biomédica, dos titulaciones llamadas a convertirse en pilares de la formación especializada que demanda el mercado.

El rector de la institución, José Alberto Parejo, subraya que su ojetivo es "reforzar la oferta formativa con nuevas titulaciones sanitarias y en el área de las disciplinas STEAM". "Nuestro objetivo es ofrecer una formación que prepare a los estudiantes para los retos profesionales del futuro, con programas adaptados a las necesidades reales del mercado y una experiencia universitaria de excelencia", afirma.

La incorporación del Grado en Odontología vendrá acompañada de la apertura del nuevo Hospital de Simulación, actualmente en construcción dentro del Campus de Bormujos, que permitirá a los estudiantes desarrollar competencias clínicas en un entorno inmersivo y de alta tecnología. Por su parte, el nuevo Grado en Ingeniería Biomédica se integrará en la Escuela Politécnica Superior como parte del impulso a titulaciones que conectan ingeniería, salud e innovación, clave en el desarrollo de tecnologías médicas avanzadas.

Estas nuevas titulaciones responden a la demanda creciente de perfiles altamente cualificados en sectores estratégicos como la salud, la ingeniería y la biotecnología, reforzando el compromiso de la Universidad CEU Fernando III con la excelencia, la empleabilidad y una formación conectada con el futuro.

Actualmente, la universidad supera ya los 1.000 alumnos en tan solo su segundo año académico, alcanzando una oferta de 15 grados y 7 dobles grados en áreas como Ciencias de la Salud y de la Vida, Ingeniería, Ciencias Empresariales y Jurídicas, Humanidades, Educación y Deporte, además de másteres universitarios y títulos propios. Con la nueva programación, ya recogida en el BOJA, la cuarta universidad del grupo CEU prevé impartir 20 grados y 7 dobles grados, así como 5 nuevos másteres universitarios, consolidando su posición como referente en formación integral y de calidad. “Nuestro objetivo es alcanzar los 4.500 alumnos en 2030”, adelanta el rector.

Junto a Odontología e Ingeniería Biomédica, se incorporan también los grados en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Matemática y Educación Social y Gerontología. En el ámbito del posgrado, se suman cinco nuevos másteres universitarios en Acceso a la Abogacía y Procura; Gestión y Dirección de Centros Educativos; Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos; Neuroeducación y Psicomotricidad; y Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud.

Con esta ampliación, la Universidad CEU Fernando III reafirma su compromiso con una educación innovadora, internacional y orientada a los retos globales, fortaleciendo su contribución al panorama universitario andaluz mediante la formación de profesionales preparados para liderar con talento y compromiso.