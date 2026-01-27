La Universidad de Sevilla y la Academia de Ciencias entregan el II Premio de Arte y Ciencia

La Facultad de Bellas Artes fue el escenario este martes de la entrega del II Premio de Arte y Ciencia, organizado por la Universidad de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias (RASC). El acto estuvo presidido por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, y por el presidente de la RASC, Miguel Ángel de la Rosa. Estuvieron presentes el decano de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao; la vicedecana de Ordenación Académica, Raquel Barrionuevo, y la coordinadora del máster en Arte: Idea y Producción, Laura Nogaledo.

El proyecto Arte y Ciencia, coordinado por Barrionuevo y Nogaledo, es el resultado de la colaboración entre la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Su objetivo es poner de relieve la estrecha relación entre arte y ciencia, destacando la creatividad como elemento común y esencial en ambas disciplinas, así como tender puentes entre Arte, Ciencia y Sociedad desde una perspectiva innovadora y transdisciplinar, según indicaron las responsables del proyecto en una nota de prensa.

Las obras presentadas son fruto de una investigación teórico-práctica especialmente innovadora, desarrollada por profesorado artista de la Facultad de Bellas Artes, estudiantes de doctorado y cuatro proyectos de la segunda Mención en Nuevas Tecnologías. Los resultados del proyecto han sido expuestos en el Hospital Centro Vivo de Badajoz como actividad satélite del 47º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM).

La segunda edición del proyecto se ha centrado en la epigenética, dando lugar a una propuesta interdisciplinar que explora la relación entre la creación contemporánea y los avances científicos más recientes en este ámbito. La epigenética estudia cómo factores externos pueden modificar la expresión genética sin alterar el ADN, influyendo en la identidad y en la transmisión de rasgos a generaciones futuras. A partir de este concepto, artistas e investigadores de la Facultad de Bellas Artes han desarrollado obras que combinan tecnología, investigación científica y creación artística, ofreciendo al público una experiencia sensorial y reflexiva que acerca conceptos complejos. Instalaciones interactivas, obras digitales y técnicas tradicionales conviven e invitan al espectador a reflexionar sobre la historia personal, la memoria colectiva y el impacto del entorno en la construcción de la identidad.

El comisariado corre a cargo de Raquel Barrionuevo y Laura Nogaledo, profesoras titulares del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla, quienes participan también como artistas junto a Ramón Blanco, Helena Hernández e Irene Quiñonero, Gonzalo López, Manuel Fernando Mancera, Aurea Muñoz, M&P Rosado Garcés, Cecilia Pineda, Yolanda Spínola y Ralitsa Stoilova, además de una selección de cuatro proyectos desarrollados en el marco de la Mención en Nuevas Tecnologías.