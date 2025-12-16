La Universidad de Sevilla conoció el brote de hepatitis A en Bellas Artes una semana después del último contagio

La Universidad de Sevilla no tuvo constancia oficial del brote de hepatitis A detectado en la Facultad de Bellas Artes hasta una semana después de que se confirmara el último contagio, según la información facilitada por fuentes de la propia institución académica a este periódico. El último caso fue notificado por las autoridades sanitarias el pasado 25 de noviembre, mientras que la universidad tuvo conocimiento de la situación el 2 de diciembre, tras la comunicación realizada por la madre de uno de los alumnos afectados.

Como ya adelantó ayer este medio, el brote ha afectado a un total de 13 personas, de las cuales diez requirieron hospitalización, aunque todas ellas se encuentran ya dadas de alta. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que en estos momentos, la situación se considera controlada y la facultad funciona con normalidad, sin que se hayan registrado nuevos contagios.

La primera alerta que recibió la Universidad de Sevilla se produjo cuando el decanato de la Facultad de Bellas Artes fue informado de que un estudiante se encontraba ingresado en un hospital de Huelva con diagnóstico de hepatitis A. A partir de ese momento, el decanato trasladó la información al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la institución, que contactó de inmediato con las autoridades sanitarias. Estas confirmaron entonces la existencia de varios casos positivos y que se estaba llevando a cabo un análisis epidemiológico para determinar el origen del brote.

Tras esta confirmación, la universidad activó el protocolo de prevención establecido, a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el servicio de Epidemiología. En el marco de estas medidas, se procedió a la desinfección de las fuentes de agua, microondas, máquinas de café y expendedoras de alimentos del centro, que permanecen cerradas de manera preventiva hasta que concluyan las investigaciones sanitarias. Asimismo, se desinfectaron todas las instalaciones de la facultad.

Desde el decanato de la Facultad de Bellas Artes se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria, subrayando que "todo está en regla", que los casos "están controlados" y que no se han producido nuevos contagios. En la misma línea, la Universidad de Sevilla insiste en que el centro mantiene su actividad con total normalidad y que se están siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Este brote se produce en un contexto de aumento generalizado de los casos de hepatitis A, tanto en Andalucía como a nivel nacional. En la provincia de Sevilla, los contagios se han más que triplicado en el último año, en línea con una tendencia al alza que las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia.

La hepatitis A es una enfermedad vírica que afecta al hígado y que, en adultos, suele presentar síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, malestar general o ictericia. El protocolo sanitario contempla la vacunación de los contactos estrechos de los afectados, una medida que ofrece una alta protección con una sola dosis.