Urbanismo da marcha atrás y autoriza la colocación de paneles en el pasaje de Triana

Tras más de dos años de conflictos con las autoridades competentes, los vecinos del trianero pasaje Capataces Ariza han conseguido que la Gerencia de Urbanismo permita la acotación del paso entre las calles Castilla y Alfarería.

"Por fin se impone el raciocinio al egoísmo", expone Amparo Franco, presidenta de la comunidad de vecinos. "Nosotros, como ya hemos repetido hasta la saciedad, nunca hemos querido cerrar el pasaje, solo pedíamos seguridad. El suelo que cruza tiene una tara de peso que hay que respetar, y hemos peleado con uñas y dientes para que no ocurriera una desgracia", continúa la vecina.

"Ya no es momento de buscar culpables, pero imagino que nadie querría vivir rodeado de basura, excrementos y restos de botellones", denuncia Franco. "Toda persona que quiera podrá acortar camino por el pasaje, sin ningún tipo de problema, ya que entendemos que es una vía peatonal", apunta. "Esperamos que se acaben las carreras de motos y el miedo a volver tarde a tu propia casa", concluye.

Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla reconocen ahora que "los paneles colocados no constituyen un cerramiento de la calle y cumplen con la autorización legal en cuanto a la instalación de elementos disuasorios que impidan la utilización de la calle para el paso de vehículos a motor o estacionamiento de vehículos. Esos paneles no impiden el transito peatonal de la calle, que es su uso principal. No se está produciendo un cerramiento".