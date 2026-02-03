La US y la UPO suspenden mañana miércoles las clases por la alerta de fuertes lluvias

Con motivo de la situación meteorológica y como medida preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, tanto la Universidad de Sevilla (US) como la Universidad Pablo de Olavide (UPO) suspenderán mañana miércoles las clases.

La US, como ha hecho saber en un comunicado, no desarrollará su actividad docente presencial en los centros y campus, así como en los servicios de la institución académica. En consecuencia, los centros, instalaciones y dependencias universitarias permanecerán cerrados, salvo para la atención de los servicios esenciales.

En el caso del personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), se suspende la actividad presencial. Desde la Dirección de Recursos Humanos se remitirán las instrucciones correspondientes para garantizar, cuando proceda, la prestación de los servicios mínimos y esenciales, así como la organización del trabajo no presencial.

Evolución de la situación

La US se encuentra en contacto permanente con las autoridades competentes para valorar la evolución de la situación y las medidas adicionales que pudieran adoptarse. Se mantendrá informada, en todo momento, a la comunidad universitaria.

Se recomienda a toda la comunidad universitaria extremar la prudencia, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Universidad de Sevilla, así como de la Aemet y Protección Civil, para cualquier actualización o indicación de seguridad.

Por su parte, la UPO ha informado también de que su campus permanecerá cerrado mañana miércoles ante las fuertes lluvias que se esperan.