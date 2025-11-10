Vecinos del casco antiguo lamentan el aumento de los pisos turísticos en Sevilla pese la regulación municipal

Hace poco más de un año que entró en vigor la regulación de los pisos turísticos en Sevilla y la declaración de zona saturada al Casco Antiguo de Sevilla. Sin embargo, desde la asociación de vecinos La Revuelta, en el Casco Antiguo de la ciudad han señalado que, después de este tiempo han constatado la denuncia de que esta "fue “una oportunidad perdida para hacer frente al proceso de turistización desenfrenado de la ciudad", como indicaron en su momento.

“Un año después se ha demostrado que la supuesta limitación de la que saca pecho el gobierno municipal es papel mojado”, denuncian desde ‘La Revuelta’. Según un análisis realizado por la asociación vecinal, desde la aprobación de la limitación, se habrían registrado 147 nuevos pisos turísticos en el Casco Antiguo, lo que supone que 1 de cada 4 pisos turísticos nuevos en la capital en el último año están en el distrito. Esos pisos turísticos en el Casco Antiguo se traducen en 655 plazas. Por tanto, según ‘La Revuelta’, “la propuesta del Ayuntamiento no ha mejorado nada la situación y los barrios del centro se siguen vaciando de vecinas, de tiendas y de vida”.

Además, del total de nuevos pisos turísticos, la asociación vecinal denuncia que “el 83,67% son ilegales porque se han registrado en zonas que estaban saturadas y en barrios que ya habían alcanzado el 10% máximo marcado por la normativa municipal”. Por eso mismo, desde ‘La Revuelta’ denuncian “la falta de control, de inspecciones y de garantías para limitar los pisos turísticos”.

La punta del iceberg

‘La Revuelta’ advierte que “los pisos ilegales registrados en el último año en zonas saturadas son sólo la punta del iceberg de todo el problema”. A estas “cifras alarmantes” habría que sumar los pisos turísticos que no se registran pero que se anuncian en plataformas digitales, los nuevos proyectos de hoteles que se anuncian periódicamente y, sobre todo, “hay que añadir un fenómeno que está arrasando con edificios completos como son los Apartamentos Turísticos (AT)”.

En este sentido, la asociación vecinal recuerda que presentó alegaciones para que la limitación municipal también se aplicara a los Apartamentos Turísticos pero fue rechazado por el gobierno municipal. En el caso de este tipo de establecimientos, las cifras del último año arrojan un total de 79 nuevos establecimientos en el Casco Antiguo y un total de 1.829 plazas.