Vecinos de Los Remedios entregan más de 1.400 firmas al Defensor del Pueblo para pedir un centro especial para mayores en Vera Sevilla

La Asociación de Vecinos de Los Remedios presentó el pasado viernes más de 1.400 firmas de residentes y comerciantes del barrio ante el Defensor del Pueblo Andaluz con el objetivo de conseguir que se levante un Centro de Participación Activa (CPA) en el Proyecto Vera Sevilla que se está edificando en los antiguos terrenos de Altadis.

La movilización nace tras la decisión municipal de destinar aproximadamente el 25% del espacio del Proyecto Vera Sevilla al traslado de las oficinas del distrito, que ahora mismo se encuentran en régimen de alquiler en la Avenida República Argentina. Además, el Consistorio asegura que el 75% de la zona conocida como Casas de Ingenieros –unos 950 m² – se destinará a salas de usos múltiples. Juan Núñez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Los Remedios, explica que estas decisiones se han tomado de manera "unilateral". Lejos de buscar la confrontación, "pedimos diálogo, que se nos escuche y sentarnos con el Ayuntamiento a buscar soluciones", porque "entendemos que la causa es justa". El representante subraya que la asociación mantiene una postura constructiva y está dispuesta a explorar alternativas viables que satisfagan tanto las necesidades administrativas como las demandas de los vecinos.

Sobre el traslado de oficinas, creen que pueden estudiarse otras alternativas si se tiene en cuenta, además, "que la mayoría de las gestiones se hacen de forma online". En este sentido, los vecinos argumentan que la digitalización de los servicios administrativos ha reducido significativamente la necesidad de espacios físicos amplios para la atención presencial, lo que permitiría replantear el uso de los terrenos de Altadis.

En cuanto a la sala de usos múltiples, "no tiene nada que ver con un Centro de Participación Activa, que está gestionado por personal especializado". Los CPA ofrecen programas estructurados de actividades dirigidas a personas mayores, con profesionales cualificados que coordinan talleres, actividades de envejecimiento activo y servicios de atención específica. El más cercano está en la Calle Matilde Coral, una "ubicación que queda muy lejos incluso para muchos vecinos de Triana".

Aparte, Núñez recuerda que la Junta Municipal del Distrito aprobó formalmente la apertura de un proceso participativo para determinar el uso de los suelos de Altadis. Sin embargo, los vecinos conocieron posteriormente, a través de los medios de comunicación, "la propuesta de instalar en este espacio las oficinas del distrito, sin que se haya puesto en marcha este proceso participativo".

Consulta vecinal

Por ello, desde la asociación proponen una consulta a los vecinos, como las que se han realizado para establecer la duración de la Feria, con el fin decidir el uso del suelo público. "Somos conscientes de la falta de antecedentes, pero la única que se ha realizado está muy ligada a nuestro barrio, porque la Feria nos afecta antes, durante y después de su celebración", afirma Núñez y recuerda las semanas de cortes de tráfico, ruidos y pérdida de aparcamientos.

A juicio de la asociación, las incomodidades que sufren durante uno de los eventos que genera más ingresos en la ciudad "justifican la necesidad de compensaciones sociales y dotacionales para el distrito". Además, "pide que no se traslade esta responsabilidad a otras administraciones mediante propuestas de suelos inviables, sino que se aborde de forma directa y participativa".

“Altadis es prácticamente el único nuevo suelo municipal disponible en el barrio y hoy se encuentra vacío. Pedimos una consulta vinculante para decidir si se destina a oficinas administrativas o a servicios públicos para mayores, jóvenes y familias con niños del distrito”, afirma la asociación.

La Asociación de Vecinos de Los Remedios presentará este martes, 10 febrero, en la Junta Municipal del Distrito la petición formal para la elaboración de una consulta dirigida a los vecinos del distrito. Esta iniciativa representa un paso decisivo en la estrategia de movilización ciudadana y busca forzar una respuesta institucional que hasta ahora no ha llegado. Los representantes vecinales confían en que la presentación de más de 1.400 firmas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, sumada a la presión ejercida en los órganos municipales, obligue al Consistorio a reconsiderar su posición y a abrir un proceso de diálogo real.