¿Qué es un vehículo de alta ocupación? Así se controla el acceso a los carriles BUS-VAO y este es su impacto en el transporte

El carril BUS-VAO desde el Aljarafe central a la entrada a Sevilla estará finalizado en el mes de febrero. Esta infraestructura busca promover un transporte más agil y sostenible, al priorizar su uso exlcusivo por parte los autobuses y los vehículos de alta ocupación en las vías de acceso a las principales ciudades. Desde 2018, la Junta de Andalucía ha impulsado siete plataformas reservadas con una inversión superior a los 80 millones de euros en Granada, Málaga y Sevilla, para "facilitar los desplazamientos de los ciudadanos", según apuntaba la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su visita esta semana a las obras.

La Junta de Andalucía se coordinará con la Dirección General de Tráfico (DGT) para la entrada en servicio de este nuevo carril BUS-VAO entre Mairena del Aljarafe y Sevilla, para la que aún no hay una fecha prevista. En este sentido, una vez fijados los tramos con prioridad semafórica podrá determinarse el número de minutos que ahorrarán en sus desplazamientos los usuarios que utilicen la plataforma reservada. Pero ¿quiénes pueden circular por un carril BUS-VAO?

¿Cómo se gestiona el acceso a las plataformas reservadas?

Los carriles BUS-VAO se ubican normalmente en el centro de una autovía o autopista. De acuerdo con la DGT, "la tecnología es un aliado fundamental en el desarrollo, gestión y funcionamiento de este tipo de infraestructuras". Para su gestión integral e inteligente las plataformas reservadas emplean balizamiento físico y paneles electrónicos que regulan los horarios, la velocidad máxima permitida, el sentido de la circulación o el mínimo de ocupantes exigido.

El artículo 35 del Reglamento General de Circulación establece que pueden circular por los carriles BUS-VAO los vehículos de alta ocupación, entendiendo por aquellos los automóviles destinados al transporte de personas con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos, que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo determine el organismo competente en materia de tráfico:

Pueden utilizar la plataforma reservada motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables

Se prohíbe la circulación a los turismos con remolque, peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales

a los turismos con remolque, peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales Los vehículos que ostenten la señal V-15 y los autobuses , independientemente del número de ocupantes

, independientemente del número de ocupantes Quedan exentos de restricciones los vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y asistencia sanitaria en servicio de urgencia

Para el control del número de ocupantes podrán utilizarse cámaras de videovigiliancia (CCTV) u otros mecanismos de gestión inteligente.

¿Cuáles son los beneficios de los carriles BUS-VAO?

La implementación de carriles reservados a autobuses y vehículos de alta ocupación acarrea una serie de impactos positivos. En lo que respecta a la gestión del tráfico, se produce una mejora competitiva en los tiempos de recorrido de las líneas de transporte público y vehículos. Se prevé que el carril BUS-VAO Aljarafe Central reduzca a la mitad los tiempos de demora en los desplazamientos entre la comarca y la capital hispalense.

A nivel medioambiental, la activación de carriles VAO facilita la reducción de las emisiones contaminantes y la mejora de la calidad del aire. El transporte público como alternativa a los turismos reduce significativamente la congestión de las vías de entrada a las ciudades y el consumo de combustible, lo que permite una optimización del espacio y los recursos.

En cuanto a los beneficios socioeconómicos, las plataformas reservadas permiten un ahorro económico al reducir los tiempos de viaje y fomentar el uso del coche compartido. Ello a su vez propicia la solidaridad, las relaciones sociales, la contribución a la mejora del sistema de transporte e incluso la reducción del estrés entre los conductores.