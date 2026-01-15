¿Qué vehículos podrán circular por el carril BUS-VAO entre Sevilla y Mairena del Aljarafe?

La velocidad máxima permitida en el carril BUS-VAO Aljarafe Central será de 100 km/h en el primer tramo, y de 60 km/h, en el segundo.

Las obras del primer carril BUS-VAO de entrada a Sevilla desde el Aljarafe concluirán el próximo mes de febrero, según informa la Junta de Andalucía. Los trabajos, dotados con una inversión de 17,3 millones de euros están ejecutados al 99% y, una vez terminadas, su entrada en servicio se coordinará con la Dirección General de Tráfico (DGT). Fomento estima que más de 4.300 vehículos diarios utilizarán esta plataforma reservada a vehículos de alta ocupación, además de las líneas regulares de autobús metropolitanos, como las que atienden a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río. Su puesta en marcha supondrá "un alivio del tráfico y una disminución de las emisiones", asegura la consejera Rocío Díaz.

El carril BUS-VAO, denominado Aljarafe Central, discurre a lo largo de 3,6 kilómetros entre la glorieta del PISA, en Mairena del Aljarafe, y el acceso de la SE-30 por la Autovía de Coria. La intervención ha consistido en ampliar la calzada izquierda de la A-8057 con un tercer carril de 3,50 metros de ancho a costa de la mediana de esta carretera durante los primeros 2,5 kilómetros. Desde el cruce con la A-8058, la plataforma adopta un trazado independiente hasta la confluencia de la Autovía de Coria, con una anchura de 4 metros. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

Con esta plataforma reservada para transporte público y vehículos de alta ocupación "se reducirá a la mitad los tiempos de demora en los desplazamientos desde el Aljarafe", según Díaz, pero ¿qué vehículos podrán circular por ella?

¿A qué velocidad se puede circular en un carril BUS-VAO?

Los carriles BUS-VAO (Vehículos de Alta Ocupación) se destinan al uso por parte de vehículos de transporte de pasajeros. A diferencia de los carriles adicionales o los habilitados para circular en el sentido contrario al habitual, son carriles fijos que se ubican normalmente en el centro de una autovía o autopista. Los horarios, la velocidad a la que se puede circular o el mínimo de pasajeros permitido para circular por ellos se regulará mediante paneles electrónicos.

La Junta de Andalucía trabaja con la DGT para la puesta en funcionamiento del carril BUS-VAO entre Sevilla y Mairena del Aljarafe. El artículo 35 del Reglamento General de Circulación establece ciertas normas generales. En este sentido, estos son los vehículos que podrán circular por él:

Turismos y vehículos mixtos adaptables en los que, en principio, circulen dos o más ocupantes

y vehículos mixtos adaptables en los que, en principio, circulen Vehículos para el transporte de pasajeros con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos y autobuses articulados

con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos y autobuses articulados Vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos

con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos Taxis

Motocicletas

Vehículos con distintivo ambiental Cero de la DGT, aunque el conductor sea su único ocupante

de la DGT, aunque el conductor sea su único ocupante Vehículos con la señal V-15 en que viaja una persona con movilidad reducida

Vehículos prioritarios de emergencia, como los de asistencia sanitaria, policía o protección civil, que no necesitan justificar el número de ocupantes

En cualquier caso, se prohibe la circulación a los turismos con remolque, ciclos, ciclomotores y vehículos de tracción animal. Asimismo, la velocidad máxima permitida en el tramo inicial, en la A-8057, será de 100 kilómetros por hora. Mientras, en el tramo de trazado independiente de la vía la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora.

Acceder con un vehículo no autorizado o incumplir las normas de circulación por este tipo de carriles se considera una infracción leve que supone una multa de 200 euros, sin la retirada de puntos del carné.

Un segundo carril BUS-VAO entre Castilleja de Guzmán y Plaza de Armas

Trazado de los dos carriiles Bus-Vao / Dpto de infografía. Fuente: Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía

Fomento construye otro carril BUS-VAO de 6,6 kilómetros en el Aljarafe Norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas. Estas obras, al 65% de ejecución, no finalizarán hasta la próxima primavera, tras los retrasos acumulados por el cambio en el trazado pedido por el Ayuntamiento de Camas. En lugar de discurrir por la zona central de la calzada, Camas pidió mover la plataforma a un lateral.