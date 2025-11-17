Viapol construirá en Palmas Altas un edificio de oficinas junto a la Ciudad de la Justicia

Inmobiliaria Viapol, presidida por Ricardo Polo, construirá un edificio de oficinas en la avenida de Palmas Altas 15, frente a la Ciudad de la Justicia, que contará en su planta baja con locales comerciales, según ha podido saber este periódico. La solicitud de licencia de obras irá este martes a la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y, de otorgarse, las obras comenzarían a principios de 2026, con una duración de un año.

Palmas Altas, donde se está produciendo el gran desarrollo residencial de Sevilla, contará no sólo con la Ciudad de la Justicia, sino también con una oferta comercial y de oficinas. El proyecto de Viapol se llevará a cabo en una parcela próxima a la entrada de lo que fue la antigua sede de Abengoa y hoy de Cox, así como de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que está desembarcando gradualmente en ese edificio, aunque con la previsión de que en 2028 esté a pleno rendimiento.

En la parcela de Viapol, junto a un parking en superficie, tiene 1.050 metros cuadrados y una edificabilidad total de más de 4.000 metros cuadrados. El proyecto incluye dos plantas subterráneas de aparcamiento y otras tres en superficie, dedicándose la baja a locales comerciales. La previsión es construir más de 3.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales.

Solar frente a la entrada del centro tecnológico Palmas Altas, donde Viapol construirá un edificio de oficinas / M. G.

Viapol, que tiene en propiedad desde hace años estos suelos, invertirá casi 3 millones de euros en levantar el edificio. La inmobiliaria cuenta con otros dos grandes solares colindantes a esta parcela, también con usos terciarios, para los cuales aún no tiene nada proyectado, según fuentes consultadas por este diario.

Esta inmobiliaria ha tenido alquilado durante décadas a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el Edificio Viapol, de 10.000 metros cuadrados, ubicado en la calle Vermondo Resta, para albergar los juzgados. Los últimos que aún quedaban, los de Primera Instancia, se han traslado a la Ciudad de la Justicia, quedando prácticamente vacío el inmueble. La mudanza se ha producido cuando ha finalizado el contrato de arrendamiento de la Junta con Viapol, por el que pagaba 1,7 millones de euros al año.

Más de 26 millones en dividendos

Inmobiliaria Viapol facturó el pasado año por arrendamientos casi 9 millones de euros y ganó 6,2 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Sevilla y a las que ha tenido acceso este diario a través de Insight View, de Iberinform. La empresa tiene un patrimonio neto de 64,3 millones, un fondo de maniobra positivo de 12,3 millones de euros y una deuda financiera de sólo 1,5 millones de euros. Desde 2020, la compañía ha repartido en dividendos 26,9.

Hasta diciembre de 2024, cuando todavía la Junta no había dejado los 10.000 metros cuadrados que tenía alquilados en Viapol, la inmobiliaria contaba con 57.005 metros cuadrados de superficie para alquilea, de los cuales estaban arrendados el 91%. Del total, 35.096 son oficinas, 16.863 hoteles y 5.072, plazas de garajes.