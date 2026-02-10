Los agricultores sevillanos han protestado hoy por cuarta vez en los últimos años; consideran que están al límite, y afirman que solo quieren competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo y con precios justos. En este vídeo analizamos los principales problemas que atenazan a un sector clave para la provincia, que en 2024 generó más de 3.000 millones de euros, sin contar con la industria vinculada