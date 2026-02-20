El Cabildo Catedral ha iniciado la retirada de las tres jarras de azucena que permanecían en la Giralda. La decisión se adopta después de la caída de una de esas piezas el pasado 5 de febrero, un incidente atribuido al fuerte temporal registrado ese día. Desde entonces, la plaza Virgen de los Reyes permanece parcialmente acotada y la Puerta de Palos continúa cerrada por motivos de seguridad. Los fuertes vientos evidenciaron el riesgo de mantener estas piezas sin una intervención.

La actuación ha recibido el visto bueno administrativo correspondiente. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico autorizó la actuación urgente, y ya se han instalado estructuras en la torre para poder llevar a cabo los trabajos.