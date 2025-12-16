La acumulación de agua en las obras del Metro de Sevilla provocó este lunes problemas de tráfico en la Ronda Urbana Norte, a la altura de la glorieta Berrocal. Las retenciones fueron importantes a primera hora de la mañana, pues el agua de la lluvia caída durante la tarde de ayer y la madrugada se anegó la obra y fue necesaria la intervención de los Bomberos y de la Policía Local.

Hubo cortes de tráfico en la zona, con los consiguientes atascos. Hubo conductores que pasaron más de una hora en el interior de sus coches sin apenas avanzar nada en este punto, ya de por sí colapsado en un día cualquiera sin necesidad de que llueva.

Según informó Emergencias Sevilla, sobre las diez y media de la mañana quedó restablecido parcialmente el tráfico en ambos sentidos de la avenida Alcalde Manuel del Valle en su confluencia con la glorieta Berrocal.