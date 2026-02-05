La Sevilla Almohade recreada por IA: la ciudad medieval ensoñada por Inteligencia Artificial
Sumérgete en la Sevilla del siglo X, XI y XII: recorre sus calles, mercados y murallas, contempla la vida cotidiana de sus habitantes y descubre cómo era realmente la ciudad durante la época almohade, entre comercio, río y cultura vibrante
¡Viaja al corazón de la Sevilla ! Este vídeo, creado con la ayuda de diferentes herramientas audiovisuales de inteligencia artificial, revive la Sevilla almohade como nunca antes la habías visto. Desde el río Guadalquivir, lleno de barcos y actividad, hasta las bulliciosas calles donde los comerciantes y artesanos daban vida a la ciudad, todo cobra movimiento y color. Murallas imponentes, torres que vigilan la ciudad y mercados llenos de vida te transportan a un pasado lleno de historia, comercio y cultura. Cada escena es un vistazo a la cotidianidad, los sonidos y la energía de la Sevilla medieval. Sumérgete en el ambiente único de una ciudad que late hace siglos y descubre cómo era realmente la Sevilla almohade.