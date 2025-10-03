Numerosos vecinos de Sevilla Este se han sumado este viernes a la manifestación convocada contra el Tranvibús y para clamar por la línea 2 del Metro de Sevilla. En un día histórico para el barrio, los manifestantes han cortado la avenida Alcalde Luis Uruñuela a la altura del McDonalds y del Palacio de Congresos.

El sevillano @jfmberraquero ha colgado en la red social X el vídeo que acompaña esta información. Otros vecinos han colgado más vídeos.

La convocatoria de protesta que se difundió en días pasados lleva por título Sevilla Este se mueve y llamaba a los vecinos a concentrarse a las 20:00 en la puerta del Palacio de Congresos. El cartel habla del "fracaso" del Tranvibús "con una Sevilla Este colapsada y un grave problema de movilidad" y defiende el lema "Fuera Tranvibús-Línea 2 metro ya".