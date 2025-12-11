La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja, en el marco de la operación en la que han sido detenidos el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y la 'fontanera' del PSOE Leire Díez, y en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, entre otros, relacionados con determinadas contrataciones públicas, según han confirmado fuentes de la investigación. En esta operación, la Guardia Civil también ha detenido a Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Servinabar del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En esta operación, que dirige bajo secreto el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, los agentes de la UCO están practicando un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia. En el caso de Sevilla, los agentes han irrumpido en el bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja.