El viento roza los 100 km/h en Osuna y Fuentes de Andalucía

Los bomberos actúan en la retirada de un árbol caído en Marqués de Pickman.

El temporal de viento que está golpeando la provincia por el paso de la borrasca Kristin ha dejado rachas que en Sevilla han llegado a rozar los 100 kilómetros por hora en varios municipios.

Los registros más extremos se han producido en Fuentes de Andalucía, Osuna y Morón de la Frontera, con mediciones de entre 96 y 99 km/h, mientras que en Sevilla capital, el aeropuerto ha alcanzado los 93 km/h. En Carrión de los Céspedes, las rachas han llegado a los 85 km/h.

El episodio de fuertes vientos ha venido acompañado en determinados puntos de la provincia de intensas precipitaciones, especialmente en la Sierra Norte, donde Cazalla de la Sierra ha acumulado 48,2 litros por metro cuadrado y Almadén de la Plata, 46,2 litros.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, evitar zonas arboladas, asegurar elementos en balcones y azoteas y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras dure el episodio meteorológico adverso.