El Virgen del Rocío escala al podio nacional de los hospitales de referencia

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, junto a los profesionales que lideran las nuevas CSUR en el Hospital Virgen del Rocío.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha convertido en el tercer hospital público de España con mayor número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, al alcanzar un total de 30 unidades acreditadas. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante una visita al centro hospitalario, en la que se han presentado las cinco nuevas acreditaciones concedidas por el Ministerio de Sanidad.

Con este reconocimiento, el hospital se sitúa únicamente por detrás del Vall d’Hebron de Barcelona, con 35 CSUR, y del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que cuenta con 32. Según ha destacado el consejero, Andalucía pasa a ser referente nacional en el tratamiento de 49 enfermedades de alta complejidad, la mayoría de ellas patologías raras.

Sanz ha subrayado que, además del Virgen del Rocío, otros centros andaluces cuentan también con unidades de referencia, como los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Reina Sofía de Córdoba, Virgen de las Nieves y San Cecilio de Granada, así como el Virgen Macarena de Sevilla, lo que permitirá que pacientes de toda España puedan ser derivados a la comunidad para recibir tratamientos altamente especializados.

Las nuevas acreditaciones corresponden a tratamientos de cirugía de los trastornos del movimiento, ataxias y paraplejías hereditarias, neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario, tumores renales pediátricos y cefaleas y neuralgias craneales refractarias en adultos. Estas unidades están integradas en los servicios de Neurología, Anestesiología y Reanimación y Cirugía Pediátrica del hospital, y cuentan con equipos multidisciplinares de alta especialización.

El consejero ha trasladado su reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios, destacando su compromiso, la apuesta por la investigación y la innovación clínica como factores clave para la obtención de estas acreditaciones. "El Virgen del Rocío ha sido siempre un referente de la sanidad pública andaluza y estas designaciones vuelven a confirmarlo", ha afirmado.

Al acto de presentación han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Sanidad, Silvia Pozo, y la directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Nieves Romero.